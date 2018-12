La Rússia de Putin que enyora la Unió Soviètica

La nostàlgia per la Unió Soviètica creix entre els russos. Per Nadal farà 28 anys de la desintegració del bloc comunista, i dos terços de la població enyoren els temps passats. És la xifra més alta dels últims anys, segons una enquesta que ha publicat aquest dimecres el diari 'Vedemosti', que recull que fa tan sols un any els nostàlgics de l'URSS no arribaven al 60%. No obstant, encara queda lluny del 75% que es registrava a l'inici d'aquesta dècada.

La majoria dels experts expliquen aquest sentiment pel rebuig a les reformes que està aplicant el govern de Vladímir Putin, especialment pel projecte, rectificat, de retardar l'edat de jubilació. Arran d'aquests plans, Putin ha caigut en l'índex de popularitat però, amb tot, es va imposar amb claredat en les passades eleccions presidencials, que li permetran estar al Kremlin com a mínim fins al 2024.

Segons el sondeig, el nostàlgic prototípic de l'URSS és una persona de més de 55 anys a qui la desaparició de l'estat el va enganxar en la primera joventut, però alhora també hi ha més joves d'entre 18 i 24 anys, que han nascut després del règim soviètic.

El politòleg Aleksei Makarkin assenyala que un dels factors clau que provoca l'augment dels que enyoren l'URSS ha sigut l'aprovació aquest any de la impopular reforma de les pensions, que eleva cinc anys l'edat de la jubilació a Rússia. Aquesta variació ha fet que la gent idealitzi un país on els ciutadans es jubilaven joves i podien subsistir amb la pensió", afirma l'expert.

Per la seva banda, la sociòloga Karina Pipia subratlla que els russos solen explicar la seva nostàlgia per l'URSS amb opinions "irracionals" sobre "una economia forta", oblidant el dèficit i altres problemes que hi havia llavors, com la falta de llibertat o de propietat privada.