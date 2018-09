Rússia, Turquia i l'Iran no arriben a un acord per aturar l'atac de Síria a Idlib

Els presidents de Turquia, l'Iran i Rússia no han arribat a cap acord sobre un possible alto el foc en l'ofensiva governamental siriana sobre la província d' Idlib. Els tres presidents s'han reunit aquest divendres a Teheran per abordar la guerra a Síria i només han fet una declaració conjunta que reclama als grups armats d'Idlib que entreguin les armes per evitar un vessament de sang.

En el comunicat final, V ladímir Putin, Recep Tayyip Erdogan i Hassan Rohani han declarat la necessitat d'eliminar l'Estat Islàmic, el Front Nusra i altres grups vinculats a Al-Qaida. En el text demanen a les Nacions Unides i la comunitat internacional que intensifiquin l'ajuda humanitària a Síria i contribueixin a restaurar les seves principals infraestructures. Al final de la reunió tripartida, Vladímir Putin i Hassan Rohani han denunciat que els grups terroristes estan fent servir els civils d'Idlib com a "escuts humans" amb l'objectiu d'impedir la seva expulsió de la zona.

L'atac que han comès aquest divendres al matí el govern sirià i els avions de guerra russos a Idlib ja feia preveure que Putin i Rohani no se sumarien a la crida d'Erdogan per una treva. El líder turc ha dit que tem una massacre i que Turquia no pot acollir més refugiats que ja col·lapsen la seva frontera. Per la seva banda, el líder rus ha explicat que un alto el foc seria inútil perquè no implicaria els grups terroristes, i Rohani advoca perquè Síria recuperi el control de tot el seu territori.

Idlib és l'última regió on encara és manté l'insurgència, i una ofensiva del govern podria significar l'última batalla de la guerra. És un conflicte que ja fa set anys que dura i que ha matat més de mig milió de persones i ha obligat a desplaçar 11 milions de persones.