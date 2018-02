Denuncien que Rússia finança mercenaris que lluiten a Síria

El govern de Rússia subvenciona mercenaris del seu país perquè lluitin a la guerra de Síria. Així ho afirmen diversos grups d'activistes opositors al govern de Vladimir Putin que, des de fa quatre anys, investiguen la participació de mercenaris russos en aquest conflicte i en el d'Ucraïna. Malgrat que el Kremlin no ho reconeix, tot sembla indicar que centenars de russos, integrants de l'anomenat Grup Wagner, combaten al costat de les tropes de Baixar al-Assad.

Aquesta realitat, que s'insinuava des de feia anys, ha explotat després de la mort d'almenys cinc ciutadans russos en un bombardeig dels Estats Units el 7 de febrer a la província siriana de Deir al-Zor. Aquests quatre mercenaris -que no eren soldats- eren membres de Wagner, una companyia militar privada que té una base d'entrenament al sud de Rússia i que coordina les seves operacions juntament amb el ministeri de defensa del país.

"Segueixen arribant nous noms de ciutadans russos morts en aquest bombardeig i creiem que, quan es confirmi, estarem parlat d'una trentena de mercenaris russos morts en aquest episodi", ha explicat Ruslán Levíev, director del Conflict Intelligence Team (CIT), un grup que investiga des de 2014 la cara oculta de las campanyes militars russes.

Tot i que Rússia evitava pronunciar-se, aquest dimecres el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, s'hi ha vist obligat. Peskov, doncs, ha admès que a Síria sí que hi pot haver russos que no són membres de les Forces Armades. "No tenim informació detallada que permeti arribar a conclusions. No es pot descartar que a Síria hi puguin haver ciutadans del país, però això no significa que tinguin relació amb les Forces Armades de Rússia", ha dit després de conèixer la identitat d'aquestes morts en el bombardeig de la coalició liderada pels Estats Units. Tot i les crítiques rebudes, el portaveu rus ha reiterat que els suposats milicians pro-Assad actuaven pel seu compte. El veterà opositor Grigori Yavlinski, candidat a les eleccions al país del pròxim mes, segueix exigint explicacions al Kremlin i ha demanat investigar el cas.

Ruslán Levíev i altres activistes calculen que almenys 250 mercenaris russos han perdut la vida en combat al país sirià des del 2015. Sobta que, paral·lelament, el nombre de baixes oficials entre les forces regulars russes amb prou feines s'apropa a la cinquantena després que Moscou posés en marxa la seva operació militar. "Tots els mercenaris russos pertanyen al Grup Wagner. Tot i que es defineix com una companyia militar privada, en realitat no deixa de ser una unitat creada i finançada pel govern rus", ha denunciat Levíev, que assegura tenir proves irrefutables per demostrar-ho.

Segons els activistes, el Grup Wagner té la base a la regió de Krasnodar, al sud de Rússia. "Els nostres investigadors s'han apropat a aquest indret i alguns soldats han reconegut que Wagner té la seva base allí", ha explicat Levíev, que també ha assegurat que membres d'aquesta unitat tenen condecoracions estatals i que el presumpte cap del grup, Dimitri Urkin, va ser condecorat pel mateix Vladimir Putin.