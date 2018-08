Salmond deixa l'SNP per lluitar contra l'acusació d'assetjament sexual

L’ex primer ministre d’Escòcia, Alex Salmond, va anunciar aquest dimecres, a última hora, a través del seu compte de Twitter, que renuncia a la militància del Partit Nacional Escocès (SNP), formació a la qual ha pertangut durant 45 anys en dues etapes diferents, i de la qual n’ha sigut líder 20. L’anunci de Salmond té lloc sis dies després que es fes públic que la secretària permanent de l’executiu escocès, Leslie Evans, la primera funcionària del país, havia dut a la policia les al·legacions sobre un presumpte assetjament sexual de Salmond contra dues dones del seu staff mentre era primer ministre. Els fets, objecte d’una investigació interna des del gener passat per part d’Evans, haurien tingut lloc el desembre del 2013 a la residència oficial de cap de govern, a Edimburg.

En l’escrit amb què justifica la decisió, Salmond recorda que en “trenta anys de servei públic” mai ningú no ha expressat cap queixa contra el seu comportament. Com ja va fer la setmana passada, refuta les “dues acusacions d’assetjament” però es dona de baixa com a militant per “eliminar la possibilitat d’atacs” al partit quan la setmana vinent el Parlament escocès reprengui les sessions. “És clar -afirma Salmond- que Nicola Sturgeon [primera ministra i líder de l’SNP] se sent sota pressió dels altres partits polítics per suspendre’m de militància”. En les pròximes setmanes, Alex Salmond vol concentrar-se en la demanda civil presentada contra la secretària permanent Evans i el govern escocès, a qui acusa de “tracte injust”. La seva intenció, però, és demanar de nou l’ingrés a l’SNP de “seguida que hagi tingut l’oportunitat de netejar el meu nom”. Salmond ha iniciat una captació pública de diners per fer front als costos del procés. El veterà polític va ser primer ministre del 2007 al 2014, quan va deixar pas a Sturgeon per la derrota en el referèndum d’independència.