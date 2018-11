Sánchez proposa una segona votació sobre el Brexit perquè "no és democràtic" marxar de la UE amb el 51% dels vots

Un altre dilluns sense cap progrés en les negociacions del Brexit que es duen a terme periòdicament al Consell de la Unió Europea a Brussel·les. Però els silencis de la majoria de representants dels estats membres de la UE no han impedit que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sí que s'hagi mullat. En una entrevista a 'Politico', Sánchez demana obertament que el Regne Unit se sotmeti a un segon referèndum sobre el Brexit perquè creu que "no és democràtic" que un país marxi de la UE amb el 51% dels vots.

"Si jo fos Theresa May, convocaria un segon referèndum, sense cap mena de dubte", diu el president espanyol en aquesta entrevista. Per a Sánchez, "tot el que fan aquesta mena de referèndums [els que voten escissions de regions] és fragmentar i polaritzar les societats" i per això creu que s'hauria de dur a terme una segona votació. De fet, matisa que no creu que s'hagués d'impulsar la segona consulta ara, sinó més endavant, perquè el Regne Unit es pugui tornar a unir a la UE eventualment. El president admet que l'acord és "a tocar", però creu que la marxa del Regne Unit de la UE no pot portar res de bo. Des de la Comissió Europea han evitat pronunciar-se sobre aquestes declaracions de Pedro Sánchez.

Aquestes declaracions arriben el mateix dia en què s'han tornat a reunir diversos ministres portaveus de la UE per abordar les negociacions del Brexit. Però com ha comunicat el negociador de la UE responsable d'aquestes converses, Michel Barnier, no s'ha arribat a cap acord, un altre cop. La trobada ha durat menys de dues hores i Barnier només ha pogut comunicar que "els esforços intensos de negociació continuen, però no s'ha arribat a un acord encara".

En el comunicat es destaca que les qüestions clau que s'estan discutint són, per exemple, la manera d'evitar que s'aixequi una frontera física entre la República d'Irlanda i Irlanda del Nord. De fet, aquest és el principal obstacle per acabar de tancar la negociació perquè no s'aconsegueix acordar com evitar-ho. Per què s'encalla aquesta negociació? Doncs perquè justament un dels socis clau del govern de May és el Partit Democràtic Unionista (DUP) d'Irlanda del Nord s'oposa al fet que la regió quedi en condicions diferents de la resta del Regne Unit després del Brexit. May va apostar per crear un mercat comú de béns britànic-comunitari amb equivalència reguladora.

En canvi, Brussel·les i Londres treballen en l'opció que tot el Regne Unit es quedi dins la unió duanera de manera temporal. A l'entrada de la reunió, diversos ministres, com ara el ministre belga d'assumptes exteriors, Didier Reynders, ha assegurat que l'acord "està molt a prop" i el secretari d'estat alemany per a la UE, Michael Roth, s'ha mostrat "optimista" perquè l'acord es tanqui aquesta setmana. En canvi, el representant britànic per al Brexit, Martin Callanan, ha demanat "no precipitar-se" perquè cal aconseguir un acord "acceptable" i ha negat que s'estigui esgotant el temps.