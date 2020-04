Sanders es retira de la cursa a la Casa Blanca

S'ha acabat la revolució de Bernie Sanders. O, al menys, la seva candidatura a la presidència dels Estats Units. Segons informa el seu equip de campanya, el senador de Vermont, de 78 anys, anunciarà aquesta tarda els motius pels quals abandona les primàries demòcrates, el que converteix de facto a l'ex-vicepresident Joe Biden al candidat demòcrata a la Casa Blanca. Després d'un inici aclaparador de Sanders, que el va convertir en clar favorit durant les primeres setmanes després dels seus bons resultats a Iowa, Nou Hampshire i Nevada, l'aparell del Partit Demòcrata va aconseguir ressuscitar les opcions de Biden gràcies a l'abandó dels seus rivals en l'ala moderada d'el partit, que es van unir al voltant de la figura de l'segon d'Obama.

Amb la irrupció del coronavirus als Estats Units, tant Bernie Sanders com Joe Biden van suspendre els seus actes de campanya en persona i els van traslladar a les xarxes socials. El senador va aturar la recaptació de fons per a la seva campanya i va animar que els seus seguidors donessin a organitzacions que lluiten contra la pandèmia. Amb Biden reclòs a casa, Sanders va participar en la votació al Senat del major paquet d'estímul econòmic aprovat pel Congrés per fer front als estralls econòmics de l'coronavirus. Precisament una de les propostes estrella de la campanya de Sanders va ser la de promoure una sanitat pública universal.