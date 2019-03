El Senat republicà tomba l’emergència nacional de Trump

Per segona vegada en només dos dies, el seu propi partit va girar l’esquena al president dels EUA, Donald Trump, i la majoria republicana del Senat va votar en contra d’una decisió política de la Casa Blanca. Ahir, la cambra alta va aprovar una resolució per frenar la declaració d’emergència nacional que Trump va promulgar per poder construir el seu mur a la frontera amb Mèxic. El president va respondre a Twitter amb una sola paraula: “Veto!”

12 senadors republicans es van alinear amb els demòcrates i la resolució aprovada primer a la Cambra de Representants, de majoria demòcrata, va passar també el filtre del Senat, amb 59 vots a favor i 41 en contra (en una cambra amb 53 senadors republicans, 45 demòcrates i 2 independents).

El dia abans, dimecres, la majoria republicana havia donat una altra clatellada política al seu president a l’aprovar una resolució que demana posar fi al suport del govern nord-americà a la coalició militar liderada per l’Aràbia Saudita que participa en la guerra del Iemen.

Dos cops de porta en només dos dies que duran Trump a fer servir, per primera vegada des que va assumir la presidència, el seu poder de veto sobre les decisions del Senat. El xoc entre el president i el seu mateix partit es consumarà, doncs, quan Trump insisteixi en contradir el Congrés i, amb el seu veto, tiri endavant tant la guerra al Iemen com l’emergència nacional a la frontera sud.

Amb ell o contra ell

“Un vot per a la resolució d’avui dels senadors republicans és un vot per a [la líder demòcrata a la Cambra de Representants] Nanci Pelosi, per al crim i per als demòcrates de fronteres obertes”, va piular el mateix Trump poc abans de la votació en un últim intent d’advertir els seus que no s’alineessin en contra seva. O estan amb ell o estan contra ell i amb els demòcrates, tot i que alguns senadors trànsfugues s’afanyaven a assegurar que el seu vot no era un vot contra el president.

“Ell voldria que votéssim en contra de la resolució però entén i respecta que alguns senadors puguin tenir una opinió diferent”, deia el senador republicà Lamar Alexander, que va votar no a la declaració d’emergència. “Hi ha una crisi a la frontera i cal gestionar-la”, va concedir Alexander adoptant el discurs de la Casa Blanca, “però tinc una preocupació constitucional”. Es referia al mecanisme de l’emergència nacional que permetrà a Trump aconseguir els 5.800 milions que vol per al seu mur, sense l’aprovació del Congrés, i que molts consideren una extralimitació en els poders de la presidència.