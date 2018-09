Set ferits arran d’una esllavissada de roques en una platja grega

Set turistes van resultar ferits ahir arran d’una esllavissada de roques a la platja de Navagio, a l’illa grega de Zacint. Segons han informat les autoritats, quatre dels set afectats van haver de ser hospitalitzats, entre els quals hi ha una dona de 34 anys amb una fractura vertebral. Tots quatre són membres d’una família txeca que, segons els mitjans locals, va resultar ferida quan la seva embarcació va bolcar per l’onatge que van causar les roques en caure al mar.

L’esllavissada es va produir de sobte en una paret lateral de la platja en un moment en què hi havia desenes de persones. Tot i que no hi ha desapareguts, les autoritats han mobilitzat recursos aeris i marítims a l’àrea per dur a terme una recerca com a mesura de precaució i descartar que hi hagi persones atrapades sota la runa. "De moment no hem trobat a ningú, però continuarem buscant", ha explicat un agent de la brigada.

Un vídeo mostra com, en el moment del desastre, el pànic es va apoderar dels banyistes mentre una gran part de la paret del penya-segat es desfeia i queia com una allau de sorra. La platja va ser evacuada després de l’incident i quedarà de moment tancada al públic.

Navagio és una de les platges més famoses de Grècia perquè, a part de les seves aigües turqueses i les seves parets rocoses, acull les restes del naufragi d’un vaixell que el 1983 va quedar varat a la sorra i, des de llavors, decora una de les postals més conegudes del país hel·lènic, on només es pot arribar per mar.