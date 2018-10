Seül castigarà els sud-coreans que fumin cànnabis al Canadà

El sud-coreans que consumeixin cànnabis al Canadà, on l’ús recreatiu d’aquesta herba és legal des de la setmana passada, corren el risc de ser castigats amb una multa o fins i tot amb una pena de presó quan tornin al seu país, a més de 8.000 quilòmetres de distància. Així ho va advertir ahir l’ambaixada de Corea del Sud al Canadà a través de Twitter: “Encara que els sud-coreans estiguin en un país on la marihuana és legal, és il·legal per a ells consumir-la. Sisplau, aneu amb compte de no cometre un delicte, perquè podeu ser castigats”, deia el missatge de la legació diplomàtica.

Els sud-coreans estan subjectes al Codi Penal del seu país, malgrat que siguin a l’estranger. Això vol dir que el govern els pot processar per haver consumit droga o per altres delictes recollits al Codi Penal sud-coreà, encara que estiguin a quilòmetres de distància del país asiàtic.

Segons la llei contra els narcòtics sud-coreana, plantar, tenir, transportar o consumir marihuana és un delicte castigat al país amb penes de fins a cinc anys de presó o una multa de fins a 50 milons de wons, o sigui uns 38.000 euros. Les autoritats del país asiàtic no acostumen a fer proves de consum de droga als sud-coreans quan tornen de l’estranger, però sí que escorcollen els que han sigut enxampats amb marihuana alguna vegada o fins i tot els que presumeixen a internet d’haver-ne consumit.

Disculpes públiques

Cantants sud-coreans famosos o personalitats conegudes que apareixen a la televisió del país s’han vist obligats sovint a comparèixer davant els mitjans de comunicació i demanar perdó públicament si en alguna ocasió els han enxampat fumant marihuana. Les autoritats també poden prohibir-los continuar fent la seva feina.

El Canadà es va convertir dimecres passat en el segon país del món, després de l’Uruguai, a legalitzar el consum recreatiu del cànnabis, i desenes de botigues a tot el país van començar a vendre marihuana als més grans de 18 o 19 anys d’edat. Es calcula que hi ha uns 23.000 joves sud-coreans que estudien al país nord-americà, segons dades del govern. A més, el Canadà és un destí destacat per als sud-coreans. Fins al mes de maig n’hi van viatjar fins a 293.000.

Corea del Sud es caracteritza per les seves estrictes regulacions contra el consum de droga. Per exemple, la policia va registrar fins a 8.887 delictes per narcòtics l’any passat, i va fitxar fins a 1.044 persones per l’ús de marihuana, una xifra que suposa un augment del 49% respecte al 2014.

El costum de fumar marihuana es va estendre a Corea del Sud amb l’arribada de les tropes nord-americanes al país per combatre a la Guerra de Corea, i amb el retorn dels soldats sud-coreans que havien lluitat a la Guerra de Vietnam, segons els historiadors. L’ús del cànnabis va ser prohibit oficialment a Corea del Sud per Park Chung-hee, un dictador militar, l’any 1976. El seu consum era habitual entre els artistes i els músics, perquè es considerava que l’herba facilitava la inspiració.