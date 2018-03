Sierra Leone vota per primer cop després de l’Ebola

Sierra Leone celebra avui eleccions tant per substituir el president Ernest Bai Koroma, que ha exhaurit el màxim de dos mandats, com per renovar el Parlament. Són els quarts comicis des que es va acabar la guerra civil el 2002 i els primers després de l’epidèmia de l’Ebola del 2014. L’Ebola va afectar més de 14.000 persones, en va matar 4.000 i els seus efectes encara es noten actualment en aquest petit país. La participació es preveu que sigui rècord, al voltant del 75%, un símptoma de les ganes de canvi d’una població tipa de la corrupció que corca l’estructura de l’estat, i dels índexs de pobresa. No obstant això, caldrà estar pendents de si la policia aplica restriccions al trànsit, cosa que podria fer reduir l’afluència d’electors i beneficiar l’oficialisme.

També hi ha més llistes que mai: setze candidats -dos són dones-, tot i que només tres tenen possibilitats reals de guanyar, encara que els sondejos auguren que cap dels aspirants aconseguirà el mínim suficient per estalviar-se una segona volta. Sense Koroma, el seu partit, Congrés de Tots els Pobles, confia en Samura Kamara, exgovernador del Banc Central i exministre de Finances i Afers Estrangers, que té en contra el fet de representar el continuisme i encarnar la mala gestió i la desconfiança que va deixar la gestió de l’Ebola entre la població. El gran partit de l’oposició torna a presentar l’exmilitar Julius Maada Bio, involucrat en el cop d’estat del 1992 i líder del del 1996, abans de dirigir el Partit Popular amb què va resultar derrotat per Koroma a les eleccions del 2011. El tercer candidat en discòrdia és l’exdiplomàtic de l’ONU Kandeh Yumkella, que prové de la formació de Bio i que intentarà trencar amb el bipartidisme que ha dominat la política de Sierra Leone des de la independència dels britànics.

A més de la corrupció, la baixada dels preus dels recursos naturals ha deixat sota mínims l’economia, amb una inflació de dos dígits, cosa que dificulta l’accés de la majoria de la població al menjar i els serveis bàsics.