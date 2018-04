Stop Mare Mortum denuncia els morts al Mediterrani tres anys després del naufragi de Lampedusa

Coincidint amb el tercer aniversari del naufragi d'una pastera a Lampedusa, on van morir més de 900 persones, Stop Mare Mortum ha fet aquest dimarts una acció per denunciar que les morts al Mediterrani no s'aturen.

"Més de 38.000 persones (i això només són les xifres oficials) hi han perdut la vida des de l’any 2000, 559 només des d’inicis de 2018: 38.000 persones amb històries, il·lusions, esperances i projectes de vida truncats per unes polítiques que fan prevaldre els interessos econòmics a la vida", denuncia la plataforma, que recorda que els nàufrags "emprenien un viatge de futur fugint de la violència, la injustícia i la pobresa que generen països com el nostre".

Stop Mare Mortum també posa l'atenció sobre "el discurs de l’odi i la por que ens parla d’amenaça migratòria i ofega els drets humans en nom de la seguretat" i reclama que no es normalitzi la mort de milers de persones al "mar Mediterrani, el desert del Sàhara i tots aquells espais de no-dret de les rutes migratòries que esdevenen fosses comunes cada vegada més grans!.

L'entitat denuncia la complicitat dels governs europeus amb els règims que estan al darrere de les situacions que forcen la gent a abandonar casa seva: "recordem Rajoy viatjant a Guinea Equatorial per reunir-se amb el dictador Obiang l’any 2014 i al rei Felip VI rebent el dijous passat al príncep hereu d’Aràbia Saudita per tancar un acord de venda d’armament". I critica també els acords d'externalització de la vigilància de les fronteres europees amb països com Turquia, el Marroc o Líbia: "Europa se’n vol rentar la cara i, per fer-ho, comercialitza amb els drets humans. Denunciem unes polítiques que maten".

La criminalització de les ONG és un altre dels temes que preocupa els activistes: "Volen esborrar el rastre de mort i eliminar-ne els testimonis. Per fer-ho, no només converteixen el dret a migrar en un delicte sinó que criminalitzen la solidaritat", i citen els exemples de Proactiva Open Arms, investigat a Itàlia per tràfic i associació criminal, els bombers de Proemaid que seran jutjats a Lesbos o els activistes Helena Maleno i José Palazón, que treballen amb els migrants al nord del Marroc i l'estret de Gibraltar. Stop Mare Mortum alerta que "la regressió de drets actual també arriba a casa nostra i ens condueix a una societat cada dia més injusta, racista, desigual, on les propostes de l’extrema dreta s’imposen sobre els drets i llibertats de les persones".