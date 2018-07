Stormy Daniels, la suposada examant de Trump, detinguda en un striptease

L'actriu porno Stormy Daniels, que des de fa mesos protagonitza una intensa pugna amb el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sigut detinguda la matinada d'aquest dijous en un local de striptease per deixar-se tocar per un client. Els fets, segons ha informat el seu advocat, Michael Avenatti, van tenir lloc a Columbus, Ohio. En alguns estats nord-americans aquesta mena de comportament està prohibit.

Avenatti ha dit que la detenció es tracta d'un "muntatge" i que l'operació ha sigut "motivada políticament", en referència a la suposada intervenció de l'equip de Donald Trump –Daniels hauria tingut una relació íntima amb l'ara president dels EUA entre 2006 i 2007.

Fa uns mesos, quan el cas es va destapar, l'actriu va dir que Trump hauria comprat el seu silenci per evitar que l'escàndol el perjudiqués en les eleccions que el van portar a la presidència. Des del passat mes de març, doncs, la polèmica desencadenada per aquest cas ha esquitxat el magnat nord-americà i el cas li ha suposat un altre maldecap.

"Stormy Daniels ha sigut arrestada fent el mateix espectacle que ha presentat en els gairebé cent clubs de striptease de tot el país. Això ha sigut un muntatge, motivat políticament. Fa olor de desesperació [en suposada referència a l'equip de govern de Trump]. Farem front a totes les falses imputacions", ha escrit al seu compte de Twitter Avenatti.

"L'han arrestat suposadament per permetre que un client la toqués a l'escenari de manera no sexual. Estan de broma? Dediquen recursos a operacions per descobrir això? Segur que hi ha d'haver interessos més grans", ha afegit l'advocat.

Avenatti també ha dit que espera que Daniels surti "aviat" en llibertat sota fiança i imputada amb un delicte menor per deixar-se tocar.

Una polèmica que ve de llarg

Segons la denúncia presentada fa uns mesos, l'actual president dels Estats Units i Daniels havien tingut diverses cites en un hotel de Beverly Hills, a Los Angeles, entre l'estiu del 2006 i el 2007. Trump i l'ara primera dama, Melania Trump, s'havien casat el gener del 2005 i el seu únic fill en comú, Barron, havia nascut el març del 2006.

Abans de les eleccions Trump va pagar-li 130.000 dòlars a Michael Cohen, exadvocat seu, per, suposadament, mantenir en secret l'afer. Però la controvèrsia va sorgir quan al març Daniels va presentar una demanda contra el president nord-americà amb l'objectiu de demostrar que aquest acord mutu de confidencialitat sobre les seves trobades sexuals no és vàlid.

L'actriu al·legava que, tot i que ella sí que va signar l'acord, Trump no ho va fer i, per tant, demanava a un tribunal de Los Angeles que declarés aquest tractat "no vàlid, inaplicable o nul". L'acord es va signar el 28 d'octubre del 2016, dies abans de les eleccions presidencials que va guanyar Donald Trump. Si no complia la seva part, una clàusula especificava que Daniels havia de pagar un milió de dòlars.