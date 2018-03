Suècia podria ser l'escenari de la trobada entre Trump i Kim Jong-un

Suècia podria ser escenari de la reunió entre Donald Trump i Kim Jong-un. El ministre de relacions exteriors de Corea del Nord, Ri Yong-ho, ha viatjat al país nòrdic aquest dijous, fet que ha generat diverses especulacions sobre aquesta possibilitat.

Segons ha informat l'agència de notícies sud-coreana Yonhap, Yong-ho va ser vist a l'aeroport internacional de Pequín a punt d'agafar un vol a Estocolm. Hores després, el ministre de relacions exteriors suec ha confirmat que el seu homòleg nord-coreà visita el país per assistir a diverses reunions.

En els darrers anys, Suècia ha protagonitzat un paper d'intermediari entre els Estats Units i Corea del Nord. Entre altres funcions, les institucions sueques són les encarregades d'oferir serveis consulars als nord-americans del país, inclús a aquells ciutadans empresonats pel règim de Kim Jong-un.

A més, el país europeu ja havia estat escenari d'altres conversacions entre funcionaris de Corea del Nord i experts dels Estats Units o Corea del Sud.

"Si podem ajudar d'alguna manera, ho farem" va dir el primer ministre de Suècia, Stefan Löfven, el passat dissabte després de ser preguntat per aquesta opció. "El fet que siguem una potència protectora per als Estats Units, que haguéssim estat presents a la frontera des del 1950, i que tinguem una ambaixada a Pyongyang des de principis de la dècada del 1970, ens ha proporcionat una relació de certa confiança amb Corea del Nord", va afegir Löfven.

Altres opcions

El de Suècia no és el primer nom que sona com a escenari de la futura trobada entre els dos mandataris. La zona desmilitaritzada que separa les dues Corees; Washington, Pyongyang, o, fins i tot, Mongòlia o Suïssa també s'han plantejat com a alternatives.

La trobada, que podria materialitzar-se al mes de maig, seria històrica. No només pels perfils dels dos mandataris -enemistats públicament-, sinó perquè seria la primera vegada que els líders d’aquests dos països es reuneixen.

Els principals objectius de l’encontre són la desnuclearització del règim nord-coreà i rebaixar la tensió militar entre els dos estats.