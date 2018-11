Suïssa vota en referèndum si les seves vaques han de tenir banyes o no

¿Han tenir banyes les vaques suïsses? El ramader Amin Capaul s'ha convertit en el defensor d'un dels símbols del país helvètic amb una proposta insòlita que els suïssos votaran aquest diumenge en un referèndum. Es tracta d'una iniciativa popular que denuncia l'eliminació generalitzada a Suïssa de les banyes de les vaques i les cabres, i planteja que s'ofereixi una subvenció als ramaders que decideixin conservar-les.

La proposta de caràcter federal planteja que s'incorpori a la Constitució perquè l'estat suís doni "suport financer als propietaris de vaques, braus, cabres i marrans" en la mesura que aquests mantinguin les banyes de l'edat adulta. Camaul és un ramader de la regió suroriental de Suïssa i va aconseguir reunir les 100.000 signatures que es requereixen per convocar una consulta popular.

El promotor de la iniciativa assegura que només el 10% de les vaques suïsses conserven les banyes, però les autoritats del país s'han oposat a la proposta i insisteixen que son un 25%. Cada vegada hi ha més agricultors suïssos que crien els animals sense banyes perquè també és més freqüent que aquests ho facin de manera lliure, una pràctica més fàcil si el bestiar no té banyes.

Ara la iniciativa 'Per la dignitat dels aliments de renda agrícola' busca desincentivar que es criïn els ramats sense banyes per motius purament econòmics, ja que la criança de vaques i cabres amb banyes és més costa perquè requereix més espai per exemplar, fet que es compensaria amb el subsidi que proposen.

El govern suís ha recordat durant la campanya del referèndum que ja dona suport econòmica a aquells que crien de manera respectuosa els animals, alhora que considera que la iniciaitva limitarà la llibertat empresarial dels ramaders.