El Suprem del Regne Unit declara "il·legal i sense efecte" la suspensió del Parlament feta per Boris Johnson

“Il·legal, nul·la i sense efecte”. Per unanimitat, els onze jutges del Tribunal Suprem del Regne Unit van declarar ahir, en termes inequívocs, que la suspensió del Parlament britànic dictada a finals d’agost pel pri mer ministre, Boris John son, és contrària a la llei. El ve redicte, històric, d’un enorme abast polític i també d’unes conseqüències constitucionals més enllà del Brexit encara difícils de mesurar, posa el premier als peus dels cavalls. Cap expert s’esperava un dictamen tan devastador.

Amb tot, Johnson s’hi va tornar i, des de Nova York, on assistia a l’Assemblea General de les Nacions Unides, va insinuar en declaracions a la BBC la possibilitat de tornar a demanar la suspensió del Parlament. I també va refermar que seguiria endavant amb els seus plans de complir amb el Brexit el 31 d’octubre, “passi el que passi”, ignorant la llei que l’obliga a demanar una pròrroga si el 19 d’octubre no ha aconseguit pactar amb Brussel·les.

Després de la decisió del Suprem, a efectes legals la suspensió no ha tingut efecte en la mesura que “els consells del primer ministre a Sa Majestat [en el moment de sol·licitar-la, a finals d’agost] eren il·lícits”. Per tant, “el Parlament mai no ha estat prorrogat”, segons un dictamen que és del tot inapel·lable.

Com a conseqüència d’un raonament que sotmet el poder executiu a la sobirania del Parlament, el president (speaker) dels Comuns, John Bercow, va con vocar per a aquest matí, a partir de les 11.30, hora de Londres, els diputats que es tornessin a reunir a la cambra.

En una declaració pública feta al davant del Palau de Westminster, Bercow va afirmar: “Davant d’un veredicte tan explícit, he donat instruccions a les autoritats de la Cambra perquè es preparin per convocar-la –la pròrroga és il·legal i sense efecte– no per a un nou període de sessions, sinó per reprendre la que ja estava en marxa”.

Això vol dir que totes les lleis i iniciatives legals que havien quedat avortades i anul·lades amb la suspensió recuperen el seu estatus, que legalment no han perdut mai.

Falta d’evidències

El paràgraf més dur i catastròfic per a Johnson del dictamen és, possiblement, el número 61, que sosté: “És impossible que puguem concloure a partir de les proves que hi havia alguna raó, i encara menys una bona raó, per aconsellar a Sa Majestat que suspengués el Parlament durant cinc setmanes”.

De la lectura del veredicte s’infereix que la intenció de Johnson era “frustrar o impedir, sense justificació raonable, la capacitat del Parlament d’exercir les seves funcions constitucionals com a òrgan responsable de la supervisió de l’executiu”. En altres paraules, i encara que el Suprem ha anat molt en compte al separar la sentència de la conjuntura actual sobre el Brexit, Johnson volia impedir que els parlamentaris supervisessin la seva política de sortida de la Unió.

L’única bona notícia per al primer ministre del Regne Unit és que els jutges van clarificar que no emetien cap judici sobre si havia mentit o no a la reina en el moment de demanar-li suspendre el Parlament, cosa que sí que es desprenia implícitament de la sentència del Tribunal d’Apel·lacions d’Escòcia i que va ser recorreguda pel govern davant del Suprem amb un resultat tan inesperat com contundent.

Immediatament després que es fes pública la decisió, les crides a la dimissió de Johnson es van multiplicar des de tot l’espectre polític de l’oposició. S’hi van sumar el cap del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, que va avançar a ahir a la tarda el seu discurs de cloenda al congrés del partit, que ha tingut lloc a Brighton, per poder ser aquest matí a Westminster; la líder dels liberaldemòcrates, Jo Swinson; la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon; la líder dels Verds, Caroline Lucas, i el del Plaid Cymru gal·lès, Adam Price.

Més enllà de l’acció del grup de gairebé vuitanta diputats que van dur a Escòcia un dels dos casos contra la suspensió que finalment s’han vist al Suprem, la gran heroïna de la batalla per la sobirania del Parlament ha sigut l’empresària Gina Miller. Fa tres anys el seu equip legal ja va derrotar el govern de May quan el va demandar perquè fos el Parlament en votació i no el govern amb una ordre executiva el que invoqués l’article 50 dels Tractats de la UE, que desfermava el procés per sortir-ne.

Miller i el mateix grup de juristes van guanyar ahir el segon cas. A les portes del Tribunal, deia: “Ha triomfat la sobirania del Parlament, la separació de poders i la independència dels nostres tribunals. El veredicte confirma que som una nació governada per l’imperi de la llei. Lleis per sobre de les quals no hi ha ningú, ni tan sols el primer ministre”. Les paraules de Johnson des de Nova York, però, indiquen que ell més aviat pensa el contrari.