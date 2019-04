El Suprem veneçolà ordena retirar la immunitat a Guaidó

El Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela ha sol·licitat que es retiri la immunitat parlamentària i es bloquegin els comptes bancaris de Juan Guaidó, el president de l’Assemblea Nacional que ha sigut reconegut com a president interí de Veneçuela per més de cinquanta països. La sala penal del TSJ ha justificat la decisió per l’incompliment de Guaidó d’una sentència d’aquest tribunal que li prohibia sortir del país. Malgrat això, el considerat president interí va abandonar Veneçuela al febrer per, en teoria, coordinar l’accés d’ajuda humanitària al país, que finalment no va arribar a entrar en territori veneçolà perquè el govern de Nicolás Maduro ho va impedir.

El Tribunal Suprem de Justícia veneçolà està format actualment per magistrats chavistes, perquè van ser escollits de manera exprés per l’Assemblea Nacional quan encara estava controlada pels adeptes del comandant bolivarià. Al cap de pocs dies l’oposició va ocupar una bona part dels escons, després de les eleccions parlamentàries del 2015 que van donar la victòria als antichavistes. En conseqüència, és lògic que aquest alt tribunal es pronunciï ara contra Guaidó.

En concret, el TSJ ha sol·licitat a l’Assemblea Nacional Constituent que s’encarregui de retirar la immunitat parlamentària al considerat president interí. Aquesta assemblea és un Parlament alternatiu controlat totalment pel chavisme, que Maduro es va treure literalment de la màniga l’estiu del 2017 quan va convocar eleccions parlamentàries amb l’excusa de reformar la Constitució, i malgrat que la legislatura encara no s’havia acabat.

“Sentència il·legal”

“Això és una persecució, una dictadura. Em volen veure entre reixes”, va declarar Guaidó quan va saber la petició del TSJ. Nombrosos diputats de l’Assemblea Nacional -o sigui, el Parlament oficial dominat per l’oposició- també van rebutjar la decisió de l’alt tribunal, recordant que l’article 200 de la Constitució veneçolana estableix que és el mateix Parlament qui ha de prendre la decisió de retirar la immunitat a un dels seus membres, i no pas el TSJ. “Aquesta sentència del TSJ és il·legítima i il·legal”, va escriure a Twitter el diputat Tomás Guanipa. “Les intimidacions de l’usurpador no ens aturen ni ens treuen ganes de treballar per Veneçuela”, va declarar un altre parlamentari, Stalin González, en referència a Maduro.

Al carrer, mentrestant, els veneçolans continuen sobrevivint com poden enmig de la falta d’iniciativa de Guaidó i de l’immobilisme de Maduro, les constants interrupcions del subministrament elèctric i de l’aigua, la inflació galopant i la dificultat de trobar menjar o medecines. “Estic enlluernat perquè avui la llum no se n’ha anat. Hauré d’abaixar les persianes” és un dels acudits que corren aquests dies per les xarxes socials de Veneçuela, on l’humor s’ha convertit en l’única taula de salvació. Maduro va anunciar diumenge un pla de racionament elèctric de 30 dies, i dilluns va destituir el titular del ministeri d’Energia Elèctrica, el militar Luis Motta Domínguez, i en va designar un altre. El nou ministre és Igor Gavidia, un enginyer elèctric amb 25 anys d’experiència. Pocs confien, amb tot, que el seu nomenament ajudi a canviar gaire la situació. El govern ha anunciat que avui es reprendran les classes a les escoles, interrompudes des de fa dies a causa precisament dels talls elèctrics.

Mentre els veneçolans estan faltats dels serveis més bàsics, Rússia va informar ahir que tenia previst inaugurar aquest mateix any al país sud-americà un centre de manteniment d’helicòpters. Veneçuela és el comprador d’armes més important de Rússia a l’Amèrica Llatina. Aquests últims anys ha rebut de Moscou tancs, caces, helicòpters de combat i sistemes de míssils i de defensa antiaèria.