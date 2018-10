Surt de la presó l'imam condemnat al Regne Unit per promoure l'Estat Islàmic

L'imam britànic Anjem Choudary, condemnat per promoure i donar suport a l'Estat Islàmic (EI), ha sortit aquest divendres de la presó de Belmarsh al sud de Londres, després de complir la meitat de la sentència que li pertocava.

El tribunal penal d'Old Bailey va sentenciar l'imam a 5 anys i mig de presó, dels quals només ha complert 2 anys a la presó. La policia britànica està preparant noves mesures de seguretat juntament amb el MI5 –el servei d'intel·ligència i de seguretat de Londres– per tal de controlar l'imam que acabarà la condemna "sota estricta supervisió", segons ha publicat la cadena pública britànica BBC.

La condemna

Choudary va ser acusat per violar la llei contra el terrorisme del 2000, perquè va donar suport a l'Estat Islàmic a través de vídeos, conferències i xerrades publicades a internet i les xarxes socials, on cridava als seus seguidors a obeir l'autoproclamat califa, Abu Bakr al Baghdadi. A més, l'imam radicalitzat incitava els joves a viatjar a Síria per combatre al costat del califat.

El tribunal el considera un dels imams més perillosos i influents sobre els joves musulmans del Regne Unit. Va contribuir a la radicalització de Michael Adebolajo i Michael Adebowale, responsables de l'assassinat del soldat Lee Rigby el 2013 als carrers de Londres, i també va influenciar el britànic Siddhartha Dhar, sospitós d'assassinar un ostatge en un dels vídeos publicats per l'Estat Islàmic.