El TJUE anul·la una decisió de la Comissió Europea que denegava una iniciativa ciutadana sobre minories nacionals

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha anul·lat la decisió de la Comissió Europea que denegava el registre d'una iniciativa ciutadana europea (ICE) dirigida a millorar la situació de les regions amb una minoria nacional. L'executiu europeu havia rebutjat el registre de la proposta argumentant que estava fora de les seves competències, però el TJUE ha considerat la decisió controvertida perquè entrava a valorar elements concrets de l'ICE i no les mesures en abstracte, com creu que hauria d'haver fet. La iniciativa reclamava que la UE tingués especial atenció amb les regions amb una minoria nacional i que permetés el seu accés a fons europeus de cohesió per no quedar desfavorides econòmicament respecte a altres regions.

La CE va denegar el registre d'aquesta ICE assegurant que estava manifestament fora del seu àmbit de competències, una decisió que els impulsors van recorre al Tribunal General de la UE. Aquesta instància ho va desestimar perquè considerava que l'avaluació sobre les competències havia d'implicar una apreciació dels fets i elements que els impulsors havien de demostrar.

Ara el TJUE, última instància judicial a la UE, anul·la aquesta sentència i assegura que la CE s'ha de limitar a examinar en abstracte si les mesures previstes d'una ICE es podrien adoptar d'acord amb els tractats europeus.