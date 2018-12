Tajani defensa la vaga de fam de Sentsov com un símbol de la lluita per la llibertat dels presos polítics (a Rússia)

El director de cinema ucraïnès Oleg Sentsov no ha pogut recollir aquest dimecres el premi Sàkharov a la llibertat de pensament que li ha atorgat el Parlament Europeu perquè està empresonat a Rússia. Tot i així, la seva cosina, Natalya Kaplan, ha recollit el premi en nom seu i el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, a més de diversos diputats a través de cartolines negres i grogues, ha demanat el seu alliberament immediat. "Aquest premi s'entrega en defensa dels drets humans, la democràcia i l'estat de dret, els valors fonamentals de la Unió Europea", ha dit Tajani, recordant que Sentsov és un pres polític que amb la vaga de fam "representa la lluita per la llibertat dels presos polítics a Rússia i la resta del món".

Ni el Parlament Europeu ni les institucions europees no s'han mullat mai sobre la situació dels presos polítics a Catalunya, tampoc després de la vaga de fam.



Kaplan ha recollit el premi després que s'hagi reproduït un vídeo en commemoració de Sentsov, premiat per la seva "protesta pacífica en contra de l'annexió il·legal de Crimea per part de Rússia", ha dit Tajani, que ha deixat clar que Sentsov és un pres polític que s'erigeix com un símbol de la dignitat humana. "Massa sovint s'infringeixen els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans", ha dit el president de l'Eurocambra.





LIVE | Awarding the #SakharovPrize for Freedom of Thought to Oleg Sentsov, the Ukrainian film director, symbol of the struggle for the release of political prisoners held in Russia https://t.co/glkeri7CuP — Antonio Tajani (@EP_President) December 12, 2018

Com han recordat els presents a l'Eurocambra, fins al 6 d'octubre Sentsov va mantenir una vaga de fam, que va abandonar quan les autoritats van decidir alimentar-lo per força. Entitats com Amnistia Internacional han denunciat que ha sigut víctima d'un "judici injust". El director de cinema s'ha convertit en el símbol de la setantena de presos ucraïnesos que el règim de Vladímir Putin manté empresonats.

La candidatura de l'ucraïnès va ser presentada pel Partit Popular Europeu. L'eurodiputat Eduard Kukan ha destacat que és "un pres de consciència, un home honest i innocent". Guy Verhofstadt, líder dels liberals (Alde), ha recordat els ciutadans ucraïnesos "empresonats pel règim de Putin per raons purament polítiques, amb l'objectiu de silenciar tots els ciutadans de Crimea que han gosat criticar l'annexió de Rússia".

La candidatura de Sentsov s'ha imposat a l'altre favorit nominat, les ONG a la Mediterrània que ajuden els migrants nàufrags (entre les quals hi havia Open Arms) i Nasser Zefzani, el líder de les protestes del moviment popular del Rif, empresonat al Marroc.