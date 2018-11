Timmermans serà el cap de llista socialista per a les eleccions europees del 2019

Els socialistes europeus ja tenen candidat per a les eleccions europees del 2019. Després que s'hagi retirat el comissari Maros Sefcovic, l'actual vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, es converteix automàticament en l'únic candidat. En una carta que ha fet pública la mateixa formació a través de la seva pàgina web, Maros Sefcovic ha anunciat la seva renúncia en favor de Timmermans, a qui ha manifestat el seu suport. "Com a polític i esportista devot entenc el poder de l'esperit d'equip i els objectius compartits", diu Sefcovic en la missiva que s'ha enviat al president del Partit Socialista Europeu.



"Estic preparat per treballar al seu costat. La cara i el cor de la UE hi estan en joc, per això crec que tothom ha de jugar el seu paper". Davant aquesta decisió, el president d'aquesta família política, Serguei Staníxev, ha rebut la notícia amb positivitat i ha elogiat l'esperit d'equip de Sefcovic. D'aquesta manera, els socialistes fan pinya per presentar una candidatura unitària a favor de l'actual vicepresident de la Comissió Europea amb l'objectiu d'arrencar una campanya potent, i quan falten dos dies per al congrés del partit liberal europeu que ha de decidir qui serà el seu candidat. A principis d'octubre, la secretària de la Unió Europea del PSOE, Iratxe García, ja havia fet públic també el suport dels socialistes espanyols a la candidatura de Timmermans.



Per la seva banda, el Partit Popular Europeu tria el seu candidat aquesta setmana en un congrés a Hèlsinki entre dues opcions: el polític bavarès de la CSU i líder del grup popular a l'Eurocambra, Manfred Weber, i l'ex primer ministre finès Alexander Stubb. Weber, que ha obtingut el suport dels grans estats on governa el PP europeu, és el favorit per guanyar el congrés. Malgrat el carisma del finès i la campanya que ha dut a terme, el favorit al nucli del parit per substituir Juncker és Weber.