Tiroteig en un hospital de Chicago

Diverses persones han resultat ferides en un tiroteig a l'interior d'un hospital a Chicago, als Estats Units. El portaveu de la policia de la ciutat nord-americana, Anthony Guglielmi, ha apuntat que hi ha "múltiples víctimes", una de les quals és un agent que es troba en estat crític. Guglielmi també ha explicat que almenys un dels assaltants ha sigut abatut.

L'alarma s'ha encès quan s'han escoltat trets als passadissos de l'Hospital Mercy, al sud de la ciutat, i ràpidament han entrat a l'edifici efectius policials per neutralitzar el tirador o tiradors. La policia ha demanat a través de Twitter evitar transitar per la zona.

Reports of multiple victims from incident at 26th and Michigan. Please avoid area. pic.twitter.com/VtDIr5b2Ok