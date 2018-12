Tony Blair demana ajuda a la UE davant el que considera un més que probable nou referèndum sobre el Brexit

Dies enrere, Tony Blair parafrasejava Sherlock Holmes en un article al 'Daily Telegraph': "Quan s'exclou l'impossible, el que queda, encara que sigui improbable, és la resposta". I a judici de l'encara molt polèmic ex primer ministre laborista (1997-2007), el més improbable, i per tant possible, és un "segon referèndum sobre el Brexit", l'anomenat 'vot de la gent'. Davant d'aquest escenari, Blair ha demanat a la Unió Europea (UE) que es prepari "per estendre l'article 50", que va desencadenar el procés de sortida per part del Regne Unit. I també per fer canvis que facilitin que, en la hipotètica segona oportunitat, els britànics diguin que sí.

Ho ha afirmat aquest matí, a Londres, en una conferència a la British Academy en què ha exposat la seqüència d'esdeveniments que es produiran les pròximes setmanes fins que, gairebé segur, el Parlament de Westminster rebutgi el tractat de divorci amb la Unió Europea que encara negocia Theresa May i quedi descartada la possibilitat d'unes eleccions generals, alternativa preferida de Jeremy Corbyn i la direcció del seu partit, però que Blair no veu factible.

"No crec que l'actual compàs d'espera es resolgui amb alguna mena d'acord sobre el Brexit –ha dit–. Perquè ni la [opció] inútil [de l'actual acord de Theresa May] ni la dolorosa [el no acord] són atractives. Una part o una altra del Partit Conservador es rebel·laria. I el Partit Laborista s'hi oposaria. Però vegem si [al Parlament] es desenvolupa un consens majoritari. En cas contrari, aleshores l'elecció és entre el vot de la gent i el no acord". Blair no creu que el Parlament opti per aquesta segona via. I és davant la possibilitat d'un nou referèndum, que situa "per sobre del 50%", que demana ajuda a Europa, entre altres punts pel que fa al tema cabdal que va fer inclinar la balança a favor del no el 2016: la immigració.

540x306 Gavin Esler, periodista i rector de la Universitat de Kent, i Tony Blair, en l'acte d'aquest divendres a la British Academy /Q.A. Gavin Esler, periodista i rector de la Universitat de Kent, i Tony Blair, en l'acte d'aquest divendres a la British Academy /Q.A.

Així, l'ex primer ministre ha apuntat: "Si el Regne Unit tria celebrar un altre referèndum [...], Europa hauria de decidir si aprofita una oportunitat històrica i fa una nova oferta als britànics, que també respongui a les preocupacions dels ciutadans d'Europa, sobretot en matèria d'immigració i en el principi de la llibertat de circulació, en el control de les fronteres europees; i acceptant que els [estats] de l'eurozona s'integraran de manera diferent dels que no en formen part".

TB: Above all, Europe would need to decide whether to take an historic opportunity and set out a new offer to the British people which also answers the concerns of citizens across Europe. — Tony Blair Institute (@InstituteGC) December 14, 2018

Blair ha negat que modificar un dels principis bàsics de la UE, la llibertat de moviments, sigui acceptar l'argument de l'extrema dreta. "No crec que només hi hagi preocupació per la immigració exterior a Europa. A través de les meves converses amb destacats polítics alemanys, crec que puc dir que la llibertat de moviments preocupa a Alemanya i arreu".

La raó és simple, ha dit: "Soc partidari de la immigració, però estic a favor de controlar-la" per evitar que la llibertat de moviments faci possible que els salaris dels treballadors d'un país es redueixin per la contractació de ciutadans d'un altre. "La gent vol regles sobre la immigració. Però, si no n'hi ha, hi ha perjudicis. Per això necessitem regles, per fer una defensa efectiva de la immigració". A la pràctica, paradoxalment tenint en compte la trajectòria de Blair, en tant que impulsor de l'anomenada 'tercera via', l''expremier' estava posant en qüestió la tantes vegades criticada Europa dels mercaders.

Imitadors dels 'armilles grogues'

Manifestants euroescèptics tallen el pont de Westminster

La conferència de Tony Blair per demanar un segon referèndum ha coincidit pràcticament en el temps amb una acció dels partidaris del Brexit en què han emulat els 'armilles grogues' francesos tallant aquest divendres al matí el pont de Westminster. Sobre aquest punt, i davant les acusacions que se li fan que un nou referèndum dividiria més el país "o produiria una explosió de ràbia popular", Blair ha contestat: "El que dic és que ara ja estem dividits. ¿I realment la gent s'enfadarà quan se li demani que doni una resposta quan el Parlament no la pot donar?"

BREAKING Westminster Bridge blocked by pro-Brexit yellow vest protesters https://t.co/wEVzMR3OW7 pic.twitter.com/KskcvCFxF6 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 14, 2018

Tony Blair ha rebatut també l'argument que suggereix que celebrar un nou referèndum és antidemocràtic. Atès el caos regnant, amb "el tracte del Brexit ridiculitzat per aquells que van fer una campanya més vehement, la primera ministra retardant el vot, la primera ministra sobrevivint [a una qüestió de confiança] i tornant a Europa buscant unes paraules que ningú no creu que la rescatin, i sense una solució viable a tot el procés", el més adient és "tornar a la gent i demanar-los el seu parer ara, a la llum de tot el que s'ha vist, si volen quedar-se o sortir" de la UE.

Blair ha suggerit a Theresa May que deixi de donar-se cops de cap "contra una paret de maó i que pensi creativament". I ha reblat: "El meu consell a la primera ministra és molt senzill: tenint en compte que no té majoria per a cap forma de Brexit, ha de facilitar a tothom l'oportunitat de votar sobre les opcions que estan a l'abast". Bair confia que en les pròximes setmanes el país superi una situació en què ha estat "retingut com un ostatge" per la divisió interna dels 'tories', encara que ha dit que el problema seguiria existint amb un govern laborista, amb un de conservador "o amb un govern diví" que dirigís les negociacions.

"Totes les opcions de sortir de la UE tenen molts més inconvenients que quedar-s'hi", ha insistit. Entre altres raons, perquè l'única manera de mantenir una frontera sense friccions entre Irlanda del Nord i la República va ser assegurant que els dos territoris formin part del mateix mercat únic.