Tornen a detenir a Ucraïna l'expresident de Geòrgia

L'expresident de Geòrgia i opositor al govern d'Ucraïna Mikhaïl Saakaixvili ha estat detingut de nou aquest divendres al centre de Kiev, la capital ucraïnesa, i traslladat a la presó, segons el fiscal general d'Ucraïna Juri Luzenko. Col·laboradors de l'expresident han confirmat aquesta informació. Saakaixvili ja va ser arrestat dimarts passat, però simpatitzants seus van aconseguir alliberar-lo envoltant la furgoneta policial on estava retingut. Aquest cop, però, no ha estat així.

Saakaixvil, que ha encapçalat les protestes contra el govern d'Ucraïna iniciades a l'octubre davant el Parlament, està acusat de tres càrrecs penals per presumptament haver intentat derrocar el president del país, Petró Poroixenko. A més, Saakaixvil també està perseguit per la justícia del seu país per delictes de corrupció.

El partit liderat per Saakaixvil, el Moviment de les Noves Forces, ha fet una crida per iniciar accions de protesta després de la segona detenció de l'expresident de Geòrgia. Saakaixvil, després de deixar el seu país, es va convertir en governador de la regió d'Odessa, a Ucraïna. Saakaixvil ha denunciat durant les últimes setmanes ser víctima d'una persecució política per part del govern ucraïnès després d'entrar al país creuant la frontera il·legalment des de Polònia el setembre passat.