Tres detinguts al Marroc per l'assassinat de dues turistes escandinaves

Les autoritats marroquines han detingut aquest dijous a Marràqueix tres sospitosos de l'assassinat dilluns passat de dues turistes escandinaves, degollades dins la seva tenda de campanya en una regió muntanyosa a l'Alt Atles, segons ha informat el Buró Central d'Investigacions Judicials (BCIJ, òrgan antiterrorista).



Els tres sospitosos estaven en cerca i captura des de dilluns passat, quan es van trobar els cadàvers de les dues noies, una noruega i una danesa, i dimecres es van difondre els retrats dels presumptes assassins, dos dels quals amb les barbes típiques dels islamistes.



Els detinguts estan sotmesos a investigació judicial sota supervisió de la fiscalia general per "determinar les circumstàncies d'aquest acte criminal i desvelar els veritables motius" i, alhora, "comprovar la tesi de la motivació terrorista", afegeix el BCIJ en un comunicat.



Hi ha un quart sospitós detingut des de dimarts passat, del qual es desconeix la identitat i no se n'han publicat imatges, de manera que serien quatre els que van perpetrar l'assassinat. "El cas està resolt", han dit a Efe fonts policials, i assenyalen que s'està intentant verificar "la tesi d'un atemptat terrorista".

Des de Noruega, país d'origen d'una de les víctimes, ja es dona per fet que es tracta de terrorisme. El primer ministre noruec, Lars Loekke Rasmussen, ha dit que és un atac "políticament motivat i, per tant, un atemptat terrorista".