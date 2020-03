El Tribunal Penal Internacional investigarà crims de guerra a l’Afganistan

La Fiscalia del Tribunal Penal Internacional (TPI) podrà investigar suposats crims de guerra i de lesa humanitat comesos a l’Afganistan tant per les tropes nord-americanes com per les forces de seguretat afganeses i els talibans. Així ho han decidit els jutges d’apel·lació del tribunal, que han revocat una decisió prèvia presa pels jutges de la sala de qüestions preliminars, que l’any passat van arribar a la conclusió que la investigació no era factible. “Les perspectives d’un procés exitós que serveixi als interessos de la justícia són extremadament limitades”, van justificar aleshores aquests jutges. Els EUA no són membres del TPI i han expressat reiteradament el seu rebuig al fet que les seves tropes puguin ser interrogades per suposats crims de guerra. En canvi, l’Afganistan sí que n’és membre i això permet que els ciutadans nord-americans que hagin comès crims en aquest país puguin ser perseguits per la justícia internacional.

La fiscal en cap del TPI, Fatou Bensouda, batalla des del 2017 perquè s’obri una investigació a l’Afganistan. Bensouda considera que hi ha “fonaments raonables per creure que militars nord-americans haurien aplicat tortures a centres de detenció a l’Afganistan gestionats per la CIA”. En un estudi realitzat prèviament, també destaca que hi ha indicis de crims de guerra comesos pel govern afganès, així com pels talibans.

L’any passat, quan el TPI va rebutjar obrir una investigació a l’Afganistan, el secretari d’Estat nord-americà, Mike Pompeo, va advertir que els EUA negarien el visat als membres del tribunal que desitgessin viatjar al país per dur a terme la investigació. Per la seva banda, el 2018 el llavors assessor de Seguretat Nacional de Donald Trump, John Bolton, va advertir: “No cooperarem amb el tribunal”.