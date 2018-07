Troben vuit migrants morts dins d'un camió frigorífic a Líbia

Vuit migrants, entre els quals sis nens, han sigut trobats morts aquest dilluns a l'interior d'un camió frigorífic a Líbia, on han aparegut asfixiats possiblement pels gasos que emanaven dels bidons de gasolina amb què havien sigut tancats al vehicle i la sufocant calor de la zona, segons han informat les autoritats locals. 90 migrants més han sigut rescatats del contenidor quan estaven en estat crític i han pogut ser traslladats a un hospital local per tractar-los, segons ha dit la directora de seguretat a la ciutat de Zuwara en un comunicat.

Zuwara és un dels punts al llarg de la costa occidental de Líbia on els contrabandistes i els traficants mantenen els migrants abans de ficar-los en vaixells per intentar travessar el Mediterrani cap a Europa. Les persones trobades eren de diversos països de l'Àfrica subsahariana i àrabs, així com del Pakistan i Bangladesh, i han sigut trobades en un c ontenidor dissenyat per transportar carn i peix.

"Com a conseqüència de la llarga espera, vuit d'ells es van asfixiar, incloent-hi sis fills, una dona i un jove", segons el comunicat, que afegeix que s'han trobat diversos barrils de gasolina a dins del remolc. El contenidor ha sigut localitzat als afores de Zuwara, a prop del complex petrolier i gasístic de Mellitah.

Les autoritats han difós fotos de l'interior del contenidor, on hi havia bidons de plàstic amb combustible, així com una pila d'armilles salvavides aparentment destinades a fer que el grup pogués embarcar cap a Europa.

Les temperatures diürnes al nord-oest de Líbia han sigut els últims dies de 30 graus de mitjana. Líbia és el principal punt de partida per als immigrants i refugiats que arriben sobretot a les costes d'Itàlia.