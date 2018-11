Troben una balena morta amb 1.000 trossos de plàstic a l'estómac a Indonèsia

L'aparició del cadàver d'una balena amb més de mil objectes de plàstic a l'estómac ha tornat a disparar totes les alarmes sobre el deteriorament dels oceans. L'animal havia quedat varat a les costes de l'illa indonèsia de Cèlebes, o Sulawesi, i duia dins seu un petit abocador de fins a sis quilos de residus tan diferents com un parell de xancletes, 150 taps d'ampolla i 115 gots, així com 1.000 trossos de plàstics.

Les autoritats del Parc Natural Marí de Wakatobi, al sud de l'illa, han explicat que l'animal feia 9,5 metres de llargada i que ja estava en un avançat estat de descomposició. De les primeres anàlisis es pensa que podria haver ingerit de manera accidental els residus que hi ha en aquesta illa, una de les més contaminades i amb més plàstics disseminats a les seves aigües. "No es pot assegurar que el plàstic sigui la causa de la mort pel seu estat avançat de descomposició", ha assegurat Dwi Suprapti, coordinador del programa de conservació de les espècies marines de l'ONG ambientalista WWF a Indonèsia.

5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu — WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 de noviembre de 2018

El Parc Nacional de Wakatobi és una de les destinacions més populars d'Indonèsia perquè atrau submarinistes i amants de la natura que hi van per submergir-se i observar els esculls, les rajades i també les balenes. Les grans quantitats de plàstic que cada dia acaben al mar embruten uns autèntics paradisos i perjudiquen les activitats pesqueres de la població.

540x306 La balena surant dins l'aigua. / KARTIKA SUMOLANG / REUTERS La balena surant dins l'aigua. / KARTIKA SUMOLANG / REUTERS

El cos de la balena servirà per a la ciència, ja que les autoritats del parc han explicat que en mantindrien algunes parts per a estudis acadèmics, mentre que l'esquelet ja s'ha enterrat avui mateix.

No és el primer cas en què troben morta una balena víctima de la ingesta de plàstics. El juny passat va aparèixer a les costes de Tailàndia una balena moribunda i, poc abans de morir entre espasmes i convulsions, va expulsar cinc bosses de plàstic negres. Els científics van trobar dins el seu estómac 80 bosses més.

L'abocador marí

Els mars ja són grans abocadors de residus. Es calcula que 5,2 bilions de peces de plàstic suren pels oceans del planeta, que a causa dels corrents marins s'escampen per tot arreu i es concentren en grans illes anomenades 'zones de deixalles'. Al Pacífic Nord s'ha solidificat una illa de residus amb una superfície d'1,4 milions de quilòmetres quadrats, aproximadament dues vegades l'extensió de França.

Un món de plàstic

Aquestes illes de plàstic només són la punta de l’iceberg d’un greu problema ambiental, perquè el 70% dels residus acaben al fons del mar en forma de micropartícules que entren a la cadena alimentària dels animals i, posteriorment, de les persones que se'ls mengen.

Algunes fonts calculen que un milió d'ocells marins moren anualment a causa de la ingesta de plàstics i els elements tòxics que se'n desprenen. Per exemple, els colors dels taps d'ampolla també maten: atreuen l'atenció dels ocells, que els confonen amb menjar. I cent mil animals com balenes, dofins, tortugues i taurons moren cada any per les mateixes causes.

L’Àsia no vol (ni pot) ser l’abocador del planeta

El 60% dels plàstics provenen de l'Àsia

Cinc països asiàtics –la Xina, Indonèsia, les Filipines, el Vietnam i Tailàndia– aboquen a l'oceà el 60% del total dels plàstics. Segons un estudi d'Ocean Conservacy, només Indonèsia i la Xina necessitarien invertir fins a mil milions de dòlars cada any per reduir el plàstic als oceans en la pròxima dècada.

Després que la Xina tanqués la porta a emmagatzemar residus produïts arreu del món –fins al 2018 n'absorbia 7,3 milions de tones de 43 països–, ara els estats desenvolupats es veuen obligats a buscar noves regions que acceptin els seus materials de rebuig. Actualment el Sud-est Asiàtic és on s'aboca més de la meitat del plàstic que contamina els oceans.