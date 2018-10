Troben explosius en el correu dels Obama i els Clinton

Dos artefactes explosius han sigut trobats entre el correu de l'expresident dels Estats Units Barack Obama i de l'exsecretària d'estat nord-americana i excandidata presidencial Hillary Clinton. Els servei secret ha confirmat que va interceptar els dos explosius a casa d'Obama i de Clinton i ha assegurat que no hi ha hagut cap risc per ells en cap moment.

La notícia arriba en plena campanya electoral per les legislatives nord-americanes i dos dies després que l'empresari multimilionari George Soros rebés també una carta amb un explosiu a casa seva. Les autoritats policials van dir que els artefactes enviats a Obama i Clinton són semblants als de Soros. L'empresari nord-americà d'origen hongarès és conegut per haver donat suport a causes progressistes i per l'odi que genera a l'extrema dreta.

El servei secret ha explicat que el primer artefacte explosiu va ser trobat ahir al vespre per un tècnic encarregat de revisar el correu que arriba per a Hillary i Bill Clinton al seu domicili de Chappaqua, una zona residencial de la ciutat de Nova York. El segon objecte amb les mateixes característiques ha arribat aquest matí a l'oficina de Barack Obama a Washington DC.

Tant el servei secret com l'FBI investiguen ara la font d'aquests explosius i els motius d'aquesta acció criminal.