Trump nega que la CIA acusi el príncep hereu saudita del crim Khashoggi

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dijous al vespre, matinada catalana, que no és cert que la CIA hagi arribat a la conclusió que el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, sigui el responsable últim de la mort del periodista saudita Jamal Khashoggi, assassinat per agents d'aquest país al consolat saudita a Istanbul el 2 d'octubre passat.

Diumenge passat els diaris nord-americans van publicar que la investigació de la CIA havia conclòs que Bin Salman estava al darrere de l'assassinat, però Trump s'ha mantingut fins ara fidel al seu aliat saudita.

A la pregunta dels periodistes sobre per què mantenia el seu suport al príncep hereu malgrat les conclusions de la CIA, Trump ha contestat que l'agència d'intel·ligència no té una conclusió ferma sobre Bin Salman. "Tenen sensacions en certa manera. Tinc l'informe i no han arribat a una conclusió. No sé si algú serà capaç de concloure que el príncep hereu ho va fer", ha respost el president nord-americà des del seu 'resort' de Mar-a-Lago, a Florida, on era ahir dijous celebrant el Dia d'Acció de Gràcies.

"Però si ho va fer o no ho va fer, ell ho nega de manera vehement. El seu pare, el rei, ho nega de manera vehement", insistia Trump.