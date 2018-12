Trump, Putin i Bin Salman eclipsen el G-20 a Buenos Aires

Per primera vegada en els seus deu anys d’existència, el G-20 -el grup que aplega els països més industrialitzats del món i les economies emergents més potents- ha aterrat a Buenos Aires. La capital argentina és una ciutat blindada, encara sota l’impacte dels greus incidents de fa una setmana entre les aficions de River Plate i Boca Juniors previs a la final de la Copa Libertadores.

Quan el terratrèmol de la suspensió del Boca-River, que es pretén que es jugui ara a Madrid, encara cueja, el G-20 ha sacsejat el país sobretot per les sortides de to i els rampells del president dels Estats Units, Donald Trump. I terratrèmol també, però dels de veritat, el que es va sentir a 30 quilòmetres de la cimera, un sisme de 3,8 a l’escala de Richter sense conseqüències greus. Segons la premsa argentina, feia 130 anys que un terratrèmol no tenia lloc tan a prop de la ciutat de Buenos Aires.

La primera jornada del G-20 començava amb la trobada bilateral entre Donald Trump i el president de l’Argentina, Mauricio Macri. Tots dos són vells coneguts de quan feien negocis plegats, quan ni s’imaginaven que un acabaria a la Casa Blanca i l’altre a la Casa Rosada. Una reunió per ratificar la bona sintonia entre Washington i Buenos Aires, però, que va acabar no gaire bé per dos motius. El primer: Trump es va treure de males maneres l’auricular de l’orella durant la roda de premsa conjunta, molt molest per alguna causa amb la traducció simultània del castellà a l’anglès, un gest que Macri va observar sense saber gaire què fer. El segon: poc després, la Casa Blanca, en valorar la trobada amb Macri en un comunicat, qualificava la Xina i la seva política econòmica de “depredadora” -a causa de la guerra comercial entre totes dues nacions pels aranzels a les importacions-, un comentari que la Casa Rosada ràpidament va aclarir que no comparteix.

Trump també tenia previst reunir-se a Buenos Aires amb el president rus, Vladímir Putin, però la tensió a Ucraïna va fer que Washington suspengués finalment la trobada. Sense encaixada de mans entre Trump i Putin, el més sorprenent va ser l’efusiva salutació entre el president rus i el príncep hereu de l’Aràbia Saudita, just quan la CIA acusa Mohamed bin Salman d’estar al darrere de l’assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi. Putin i Bin Salman van intercanviar mirades i rialles en el ple del G-20 davant de la mirada de la resta de caps d’estat i de govern, que van deixar Bin Salman relegat en un extrem en la fotografia de família, al costat dels primers ministres d’Austràlia i d’Itàlia.

Poca gràcia haurà fet aquesta escena a la primera ministra Theresa May, que a Londres havia promès demanar explicacions a l’home fort de Riad per l’assassinat del periodista al consolat de l’Aràbia Saudita a Istanbul. Cal tenir present que l’organització de drets humans Human Rights Watch (HRW) ha denunciat davant dels tribunals argentins el príncep hereu saudita, a qui acusa de violar el dret internacional en els bombardejos de la coalició liderada per Riad al Iemen. En aquest sentit HRW reclama a les autoritats argentines que s’apliqui el principi de justícia universal per processar els implicats en crims contra la humanitat comesos en qualsevol lloc del món. La Casa Rosada ha deixat clar que el príncep hereu gaudeix d’immunitat diplomàtica.

Tractat comercial nord-americà

Els presidents dels Estats Units, Mèxic i el Canadà han aprofitat el seu pas per l’Argentina per donar per acabades les tensions comercials entre les tres nacions. Ha nascut el Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (T-MEC, en anglès), a l’espera que sigui ratificat pels parlaments dels tres països. L’acord comercial a l’Amèrica del Nord contrasta amb les tensions entre Washington i Pequín pels aranzels que s’apliquen mútuament a les importacions. Està previst que avui es vegin cara a cara Donald Trump i Xi Jinping a Buenos Aires, la trobada bilateral més esperada de la cimera.

La crisi ucraïnesa plana sobre la cimera

La crisi entre Rússia i Ucraïna es podia respirar ahir a l’ambient de la cimera del G-20 per l’actitud distant d’alguns mandataris amb el president Vladímir Putin. Moscou manté detinguts els 24 mariners, i fins i tot ahir la Defensora del Poble de Crimea, Liudmila Lúbina, va assegurar que tots els tripulants havien sigut traslladats a la capital russa.

Per la seva banda, el president d’Ucraïna, Petró Poroixenko, va anunciar ahir a través de les xarxes socials que els “russos homes, d’entren 16 i 60 anys” tindran prohibida l’entrada a territori ucraïnès, en el marc de la llei marcial que va entrar en vigor dimecres i que durarà 30 dies en 10 regions del país. El mandatari diu que l’objectiu de la mesura és evitar que Rússia intenti formar “exèrcits privats” encoberts dins d’Ucraïna.