Trump i Putin es donen la mà a Hèlsinki

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el de Rússia, Vladímir Putin, s'han donat finalment la mà en la seva primera cimera bilateral, aquest dilluns al matí a Hèlsinki. "Crec que el món vol veure que ens portem bé", li ha dit Trump just abans de reunir-se.

Els dos líders han comparegut breument davant la premsa abans de mantenir primer una trobada personal, amb l'única companyia dels traductors, i després una reunió amb els respectius equips de treball. "Som dues grans potències nuclears, junts tenim el 90% del poder nuclear del món i això no és una cosa bona, és dolent, i espero que puguem fer alguna cosa respecte al tema", ha dit Trump, assegut al costat de Putin davant la premsa.

Després de dues hores de reunió, Trump ha dit que la primera trobada a soles amb Putin ha estat "un bon començament per a tots".

El president nord-americà ha felicitat Putin per la celebració del Mundial de futbol al seu país i ha apuntat com a temes a debatre algunes qüestions nuclears, militars i la Xina. No ha fet cap menció, en canvi, d'alguns temes que els analistes creuen que s'haurien de debatre en aquesta cimera i que enfronten Rússia amb Occident, com la guerra d'Ucraïna i l'annexió de Crimea, una acció per la qual els Estats Units manté sancions econòmiques sobre el Kremlin; la intervenció russa a la guerra de Síria en el bàndol del dictador Baixar al-Assad, i el clam del Regne Unit contra Putin per l'enverinament d'un exespia rus al seu territori.

Trump, que fins i tot ha picat l'ullet a Putin en un moment de la trobada, ha insistit abans de la cimera que la seva intenció és mantenir una bona relació amb Rússia. En un tuit poc abans de la reunió, de fet, ha criticat "la bogeria i l'estupidesa" de les polítiques dels seus predecessors a la Casa Blanca com a responsables, al seu parer, del fet que "les relacions entre els EUA i Rússia passin el pitjor moment".

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!