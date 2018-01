Dos ferits en un incendi a la Torre Trump de Nova York

Dues persones han resultat ferides, una d'elles greu, aquest dilluns en un incendi declarat prop de la part més alta de la Torre Trump de Nova York, al centre de Manhattan.

El foc s'hauria declarat per un problema elèctric a la torre de refrigeració del terrat de l'edifici, segons ha dit el fill de Donald Trump, Eric Trump, en un tuit. "El departament de bombers de Nova York ha arribat en qüestió de minuts i ha fet una feina increïble. Els homes i dones del departament són herois de debò i mereixen els nostres agraïments i elogis més sincers", ha dit.

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj