Trump diu que la Unió Europea és un "enemic" comercial

Donald Trump continua deixant declaracions polèmiques al llarg de la seva gira europea. Aquest diumenge ha dit en una entrevista amb la cadena nord-americana CBS que la Unió Europea, un dels aliats històrics dels Estats Units, és ara "un enemic" del seu país.

"Bé, crec que tenim molts enemics. Considero que la Unió Europea és un enemic... mira què ens fan amb el comerç. No ho pensaries, de la Unió Europea, però és un enemic", ha assenyalat des del seu club de golf a Turnberry, Escòcia.

I segons el president nord-americà, la Unió Europea no és l'únic enemic que tenen. Rússia també ho és "en certs aspectes", i la Xina és un "enemic econòmic". "Però això no vol dir que siguin dolents. No vol dir res. Significa que són competitius", ha afegit Trump.

Una nova política incendiària

Aquestes declaracions no sorprenen. En els últims mesos Trump ha fet mostra de la seva política exterior incendiària en diverses ocasions. De fet, des que el magnat nord-americà va arribar a la presidència les relacions s'han tensat amb països i regions considerats socis dels Estats Units, com la mateixa Unió Europea, el Canadà o Mèxic.

Les disputes amb aquestes regions solen ser comercials. El mes de juny, els Estats Units van decidir posar fi a l'exempció als aranzels a l'acer i l'alumini procedents de la Unió Europea, el Canadà i Mèxic, i aquest moviment va ser respost des dels governs d'aquestes regions amb mesures similars.

"Estimo aquests països (els de la Unió Europea). Respecto els líders que tenen. Però, en un sentit comercial, realment s'han aprofitat de nosaltres, i molts formen part de l'OTAN i no estaven pagant la seva part", ha criticat.

Precisament, després de la cimera de l'OTAN Trump va presumir d'haver promogut l'augment de la inversió en defensa entre els membres de l'organització i va afirmar que els aliats europeus i el Canadà han "reforçat el seu compromís" amb la despesa militar "com mai ho havien fet abans".

El mandatari nord-americà afrontarà dilluns l'última etapa del seu viatge europeu i es reunirà amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, a Hèlsinki. Durant la visita a Europa ha assistit a la cimera de l'OTAN i s'ha trobat al Regne Unit amb la primera ministra britànica, Theresa May