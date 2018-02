Trump aclareix que vol armar mestres “amb experiència militar”

Donald Trump va tornar a recórrer ahir a Twitter -que es pot considerar gairebé el seu canal oficial de comunicació- per aclarir quina és la seva posició sobre l’opció d’armar els professors per evitar noves matances en centres educatius. Va afirmar que ell defensa que els mestres portin “armes amagades” -o sigui, no visibles-, però només els que tinguin “experiència militar” o hagin rebut un “entrenament especial”. “Una escola lliure d’armes és un imant per a gent dolenta”, va piular. No hauria pogut ser més explícit.

En una sèrie de tuits, el president nord-americà va declarar que volia aclarir quin era el seu posicionament sobre aquest tema perquè, segons va assegurar, ell mai va afirmar que calia “donar armes als professors” durant la trobada que va mantenir dimecres a la Casa Blanca amb familiars i supervivents de tirotejos en escoles dels Estats Units. Segons Trump, les cadenes nord-americanes CNN i NBC van difondre aquesta “informació falsa”.

“El que vaig dir és que calia estudiar la possibilitat que professors amb experiència militar o amb un entrenament especial portin armes amagades. Però només els mestres més preparats: un 20% del total, no cal que siguin gaires”. Trump va continuar justificant la seva argumentació de la manera següent: “Si un possible tirador amb problemes mentals sap que una escola té un elevat nombre de professors molt preparats que dispararan de manera instantània, el malalt mental mai atacarà aquella escola. I problema resolt!”, va escriure també a Twitter. El president nord-americà vol millorar el sistema federal de revisió dels antecedents de les persones que vulguin comprar rifles als Estats Units. També s’ha mostrat disposat a augmentar l’edat mínima exigida per als possibles compradors de rifles dels 18 als 21 anys, i prohibir la venda d’accessoris que permeten convertir una arma semiautomàtica en automàtica.

L’Associació Nacional del Rifle (NRA), el principal lobi de les armes als Estats Units, va donar suport a la campanya electoral de Donald Trump i s’oposa que el govern augmenti ara l’edat mínima requerida per poder adquirir un rifle d’assalt. Malgrat aquestes diferències de parer, Trump no va tenir problemes ahir per expressar a Twitter el seu suport incondicional a aquest lobi. “El que molta gent no entén o no vol entendre és que el Wayne, el Chris i tots els companys que treballen durament a la NRA són grans persones i grans patriotes nord-americans. Estimen el nostre país i sempre faran el que sigui correcte”, va piular. De fet, la NRA ja va tenir la idea d’armar el professorat l’any 2012. El lobi d’armes va llançar la proposta arran de la matança a l’escola primària de Newtown, a l’estat de Connecticut. En aquella ocasió van morir 20 persones.

El responsable de la NRA, Wayne LaPierre, va fer declaracions públiques ahir per primer cop des del tiroteig a l’institut de Parkland, a Florida, el 14 de febrer, i ho va fer per criticar el Partit Demòcrata, que demana l’aprovació de lleis per controlar les armes. “El seu objectiu és eliminar la Segona Esmena [de la Constitució] i la nostra llibertat de tenir armes, i de pas erradicar totes les nostres llibertats individuals”, va dir LaPierre en referència a aquesta formació.

Durant la trobada que Trump va mantenir dimecres amb familiars i supervivents de tirotejos va fer al·lusió al difunt entrenador de futbol Aaron Feis, que també era guàrdia de seguretat de professió i va salvar diversos estudiants de l’institut de Parkland interposant-se entre l’alumnat i l’agressor. “Si l’entrenador hagués tingut un rifle, hauria disparat i tot s’hauria acabat”, va dir Trump.