Trump es riu de la dona que acusa Kavanaugh d'agressió sexual

En un to burleta, el president nord-americà, Donald Trump, ha ridiculitzat Christine Blasey Ford, la dona que acusa el candidat a jutge del Suprem Brett Kavanaugh d'agressió sexual quan tots dos eren adolescents.

Amb centenars de seguidors animant-lo, Trump ha fet una crua imitació de la declaració de Ford davant el comitè del Senat que estudia la candidatura de Kavanaugh. La declaració va tenir impacte pel seu fort contingut, però la dona va admetre que havia oblidat detalls trenta anys després dels fets.

Trump, que també ha estat acusat per una vintena de dones de conductes inapropiades, havia dit que trobava el testimoni de Ford "molt creïble" i molt "impactant". Però aquest dimecres en un míting a Mississipí, s'ha dedicat a ridiculitzar-lo. "Com va anar a casa?", diu Trump repetint la pregunta del comitè. "No me'n recordo", es respon. La mateixa resposta a la resta de qüestions: on era la casa, en quin barri, en quin any va passar...