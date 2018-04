Trump amenaça de llançar míssils "bonics, nous i intel·ligents" sobre Síria

El fet que les paraules amenaçadores del president Donald Trump sobre un imminent atac amb míssils a Síria fossin dirigides al seu homòleg rus, Vladimir Putin, i no al mandatari Bashar Al-Assad és un nou signe més de la nova guerra freda entre les dues potències mundials.

" Rússia es compromet a enderrocar tots i cadascun dels míssils disparats contra Síria. Prepara't Rússia, perquè et vindran uns de bonics, nous i "intel·ligents"! No hauríeu de ser socis d'un Animal que gaseja i assassina el seu propi poble i gaudeix fent-ho", va carregar el president nord-americà en una publicació a Twitter.

En un tuit poc després, de fet, advertia que la "relació" entre els Estats Units i Rússia "està en el pitjor moment què ha estat mai, i això inclou la Guerra Freda".

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 d’abril de 2018

Però Moscou tampoc no està disposat a que Trump se'n surti com si res després d'aquestes greus amenaces, i va amenaçar al seu torn amb utilitzar els sistemes de defensa antiaèria S-300, S-400 i Pantsir si els EUA ataquen Síria.

"Per descomptat, en aquest cas no ens quedarem quiets, tenim un flota al mediterrani i les forces de defensa antiaèria; podríem utilitzar els S-300, S-400 i Pantsir", sentenciava el vicepresident del Comitè de Defensa i Seguretat rus , Aleksei Kondrátiev.

Amb la guerra siriana de teló de fons, Trump i Putin travessen un dels pitjors moments de les seves relacions diplomàtiques. El president dels EUA està tan indignat per la insolència de Moscou en votar en contra la seva resolució al Consell de Seguretat de l'ONU que demanava investigar l'atac químic atribuït al govern sirià contra la població civil a Guta oriental, als afores de Damasc, que va ficar en el mateix sac a "criminal" règim sirià i els seus còmplices (l'Iran i Rússia).

Però, per què ara? Després de prop de 200 presumptes atacs amb agents químics des del 2012, segons grups d'oposició, l'administració Trump amenaça ara amb accions contundents que res tenen a veure amb la tímida resposta que van donar els EUA l'abril de l'any passat a Al-Assad, quan van llançar un seguit de míssils contra una base aèria després d'un suposat bombardeig amb gas sarín en què van morir 80 persones a la localitat d'Idlib.

540x306 Un infant és atès en un centre sanitari de Duma arran del suposat atac químic. / REUTERS Un infant és atès en un centre sanitari de Duma arran del suposat atac químic. / REUTERS

La reacció bel·ligerant de Trump arriba tot just una setmana després de la gira del príncep hereu saudita, Mohamed Bin Salman, als EUA. Precisament, Salman està ara de vista a Espanya, després de passar uns dies a França (país que dóna suport a les accions de Washington) i s'ha reunit amb líders àrabs que senten la mateixa animositat cap a l'Iran i per tant cap a Al-Assad.

Per enredar més l'embolic, avions no identificats, probablement caces israelians, van atacar dilluns una base aèria siriana, causant 12 baixes. La situació a Síria s'agreujarà encara més si finalment s'obre la veda per als bombardejos occidentals contra objectius del règim sirià i dels seus aliats Rússia, Hezbol·lah i l'Iran, que tenen desplegats desenes de milers de militars i combatents.

Damasc segueix negant l'ús d'armes químiques i com en totes les ocasions anteriors no s'ha responsabilitzat de l'atac amb gasos tòxics a Duma (suburbis de Damasc). Amb el suport incondicional de Rússia i l'Iran, el govern sirià ha bloquejat fins ara el treball dels investigadors de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) per determinar si s'ha usat o no agents químics en els bombardejos del règim .

No obstant això, els treballadors sobre el terreny de l'Organització Mundial de la Salut amb (OMS) van assegurar ahir que unes 500 persones van ser ateses en centres mèdics a Duma amb símptomes d'exposició a agents químics, i que unes altres 70, que estaven en soterranis , van morir.

540x306 Imatge de radar que mostra com tots els avions comercials eviten l'espai aeri de Síria, aquest dimecres a les 19 hores. / Flightradar24 Imatge de radar que mostra com tots els avions comercials eviten l'espai aeri de Síria, aquest dimecres a les 19 hores. / Flightradar24

Mentre creixen les amenaces de Washington, secundades per Londres i París, d'un imminent atac amb míssils sobre Síria, les companyies aèries internacionals han optat per desviar els seus vols per no haver de sobrevolar l'espai aeri sirià.

"A causa del possible llançament d'atacs aeris a Síria amb míssils aire-terra i/o de creuer en les pròximes 72 hores, i davant la possibilitat d'interrupció intermitent dels equips de radionavegació, cal tenir això en compte en planificar les operacions de vol en l'Àrea FIR de l'est de la Mediterrània / Nicòsia", advertia en un comunicat Eurocontrol, l'organització europea per a la seguretat en la navegació aèria.