Trump anuncia que mantindrà la presó de Guantanamo oberta

La polèmica Guantánamo seguirà oberta per decret. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que mantindrà la presó a l'illa de Cuba en el seu discurs de l'Estat de la Unió (d'aquesta matinada catalana). Unes hores abans del seu solemne parlament davant les cambres, va signar l'ordre executiva que anul·la la del seu antecessor, Barack Obama, del gener 2009 que ordenava el tancament del centre.

Els objectius del parlament -un dels actes polítics més importants del país i amb audiència a la televisió-, però, eren uns altres. Trump ha buscat vendre optimisme amb les bones dades de l'economia del país i ha cridat a la unitat del país. I, així, millorar la seva popularitat que és la pitjor dels presidents moderns en el seu primer any de govern. Menys del 40% dels nord-americans aprova la seva gestió.

"Mai hi hagut un millor moment que aquest per viure el Somni Americà", ha dit en un missatge patriotista i d'inspiració reaganiana, que ha constrastat de manera significativa amb el que va donar fa més d'un any en la inauguració de la seva presidència.

En un to més moderat -"més presidencial", segons alguns analistes- ha allargat la mà a l'oposició per aconseguir acords en temes com la immigració i les infraestructures. "Aquesta nit faig una crida a tots nosaltres perquè deixem les nostres diferències i busquem la unitat per complir amb les persones que ens van triar perquè els servíssim", ha dit. La seva crida ha arrencat els aplaudiments dels republicans mentre els demòcrates se'l miraven asseguts i poc segurs de la sinceritat de les seves paraules.

Agenda conservadora

Trump, de fet, s'ha mostrat obert a cooperar amb l'oposició sense renunciar a la seva agenda conservadora. Així ha ofert la regularització i un procés per obtenir la ciutadania a 1,8 milions de joves indocumentats que van arribar al país quan eren menors, els anomenats Dreamers. Però ho ha fet a canvi de 25.000 milions per construir un mur, restriccions en els visats per reagrupament familiar i l'eliminació del programa de loteria de visats.