Trump diu que l'assassinat de Khashoggi és "el pitjor encobriment de la història"

El president nord-americà, Donald Trump, ha dit aquest dimecres que l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi ha sigut el "pitjor encobriment de la història", mentre que la Casa Blanca ha anunciat per primer cop sancions contra els 21 detinguts a Riad en relació a l'afer. És la resposta a la creixent pressió sobre la Casa Blanca després que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, definís l'assassinat al consolat saudita d'Istanbul com una acció "premeditada i salvatge".

Però sembla que Trump juga amb el temps, posant més èmfasi en el fracàs dels saudites que a assenyalar qui està darrere del crim i posant a la llista negra funcionaris saudites més que responsables polítics de Riad, com el príncep hereu, Mohamed bin Salman.

"La idea original era molt dolenta, es va executar malament i l'encobriment va ser un dels pitjors de la història", ha dit Trump als periodistes des del Despatx Oval. "Qui ho va idear té un gran problema, i hauria de tenir un gran problema", ha dit sobre l'operació al consolat saudita d'Istanbul, on segons funcionaris turcs Khashoggi va ser assassinat i esquarterat.

El departament d'Estat ha anunciat que els Estats Units revocaran els visats o posaran a la llista negra els 21 saudites que haurien participat en l'operació. El secretari Mark Pompeo no ha volgut donar noms, però ha dit que són membres de la família reial, els serveis d'intel·ligència i funcionaris de diversos ministeris, entre els quals el d'Exteriors. Es creu que són els mateixos que Turquia ha considerat sospitosos del crim, així com els que Riad va fer dimitir divendres. Alguns pertanyen al cercle íntim del príncep Bin Salman. No es descarta que els Estats Units puguin adoptar altres sancions com la congelació d'actius o les prohibicions de viatge. "Estem deixant molt clar que els Estats Units no toleren aquesta acció despietada per silenciar Khashoggi", ha dit Pompeo.

Ni Trump ni Pompeo han volgut revelar si creuen que Bin Salman és responsable del crim. La directora de la CIA, Gina Haspel, és ara mateix a Turquia seguint la investigació.

Aquest mes 22 senadors dels dos partits han demanat a Trump sancions econòmiques als funcionaris implicats en la desaparició i mort de Khashoggi, inclosos els de més alt nivell. Alguns membres del Congrés també pressionen l'administració per posar fi al suport de Washington a la coalició saudita que intervé al Iemen i que ha perpetrat atacs en què han mort desenes de civils, incloses criatures.

Trump també ha defensat l'acord pel qual Aràbia Saudita va signar contractes de compra d'armes de fabricació nord-americana per valor de 96.000 milions d'euros als Estats Units, i va invertir fins a 393.000 milions al país fruit de la seva aliança amb el regne. Però, segons els experts, aquestes xifres són exagerades. Els analistes han calculat només 12.700 milions en contractes de compra d'armes i diuen que la xifra final podria ser més baixa. També asseguren que el volum d'inversions que presenta la Casa Blanca és totalment desorbitat. El fons de riquesa sobirana saudita ha fet grans inversions en el servei Uber, la firma de capital privat Blackstone i el fons tecnològic SoftBank.

El president ha recordat que si les tensions amb l'Aràbia Saudita comprometen les vendes d'armes, els saudites podrien mirar cap a Rússia, la Xina o França. Segons Bruce O. Riedel, investigador de Brookings, els Estats Units confien que els saudites necessitaran les seves peces de recanvi per a l'armament que han comprat per a la guerra del Iemen: "No es pot agafar agafar un sistema de radar rus i posar-lo en un F-15 saudita".