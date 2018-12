Trump retirarà les tropes nord-americanes de Síria

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit retirar les tropes nord-americanes de Síria, on porten anys lluitant contra l'autoproclamat Estat Islàmic, segons apunten aquest dimecres diversos mitjans de comunicació del país nord-americà. Funcionaris del Pentàgon haurien informat que el mateix mandatari ha donat l'ordre de retornar immediatament els 2.000 soldats que lluiten en aquest país, en guerra des del 2011, com a part d'una coalició internacional contra el moviment jihadista.

Aquesta decisió vindria donada pel fet que, segons ha reiterat el mateix Trump diverses vegades, la campanya per recuperar tot el territori sirià que havia conquerit l'Estat Islàmic s'estaria a punt d'acabar.

De fet, Trump ho ha deixat intuir en un tuit que ha publicat també aquest dimecres. "Hem vençut l'Estat Islàmic a Síria, la meva única raó per ser-hi durant la presidència Trump", diu el missatge.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.