Trump assegura que la promesa del mur "no ha evolucionat"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha desmentit ràpidament el seu cap de gabinet, John Kelly, amb una sèrie de tuits publicats aquest dijous en què deixa clar que la seva promesa electoral de construir un mur a la frontera de Mèxic no només "no ha evolucionat" sinó que és condició 'sine qua non' per assolir l'acord en immigració que republicans i demòcrates estan buscant per poder evitar el tancament del govern, amb data límit aquest divendres.

Kelly havia explicat als congressistes del caucus hispà que ell mateix havia convençut Trump que el mur no és necessari i que la posició del president en aquest tema, que va ser el seu missatge central a la campanya electoral, "ha evolucionat", i ha donat a entendre així que el mur no es construiria.

"El mur és el mur. Mai ha canviat o evolucionat des del primer dia que el vaig concebre. Algunes parts seran, per necessitat, inexistents i mai va ser la intenció que es construís en àrees on hi ha una protecció natural com muntanyes, desert o rius o aigua", va dir en un primer tuit.

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de gener de 2018

Poc després, fins i tot ha afegit que manté la seva idea que sigui Mèxic qui pagui per la construcció del mur. "El mur serà pagat, directament o indirectament, o a través de reemborsaments a llarg termini, per Mèxic, que té un superàvit de 71.000 milions de dòlars amb els Estats Units. Els 20.000 milions del mur són cacauets comparats amb el que Mèxic treu del NAFTA [acord de lliure comerç]; és un acudit dolent!", afegia a la següent piulada.

....The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de gener de 2018

Dues hores més tard encara hi va tornar amb un nou tuit on deia que el mur "és necessari per a la seguretat del país" i per aturar els "fluxos massius de drogues de Mèxic", que avui ja és considerat "el país més perillós del món". Kelly assegurava que havia persuadit Trump que el mur no era necessari.

Però el president ha anat encara més enllà i ha afegit categòricament: "Si no hi ha mur, no hi ha acord", en referència a la negociació que estava duent a terme al Congrés per tancar un pacte sobre immigració que permeti desencallar el pressupost del govern, que divendres afronta un nou termini per al seu tancament.

Trump fins i tot va afegir que "un tancament del govern seria devastador per al nostre exèrcit, una cosa per la qual els demòcrates es preocupen molt poc".

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de gener de 2018