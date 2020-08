Trump autoritza les teràpies amb plasma per al coronavirus

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que l'Agència del Medicament nord-americana (FDA, per les inicials en anglès) autoritza les teràpies amb plasma per tractar el coronavirus. Trump s'ha tret aquest as de la màniga aquest dilluns a la matinada (hora catalana), el dia abans que comenci la convenció del partit republicà, que l'ha de confirmar com a candidat a la presidència.

La FDA va explicar que autoritza "per a un ús d'emergència" les teràpies amb plasma de pacients de coronavirus que s'han curat. Segons el centre, fer servir el plasma de la sang d'aquests pacients pot ser beneficiós per tractar les persones que hagin contret el virus en els primers dies d'evolució. En concret, disminueix la mortalitat i millora l'estat de salut general dels pacients, quan s'administra en els tres primers dies d'hospitalització. Peter Marks, director de la divisió d'Avaluació i Recerca Biològica de la FDA, va assegurar que estan segurs que "el producte és segur" i que no hi veuen "marcadors preocupants de seguretat". La institució porta des d'abril fent proves amb el tractament, i ha analitzat 20.000 dels 70.000 pacients que l'han rebut.

Trump s'ha afanyat a capitalitzar l'anunci dels científics, en una nova mostra de la volatilitat de les opinions del president nord-americà. Fa només dos dies va fer un tuit criticant la FDA, on acusava el deep state de l'agència de posar traves a les farmacèutiques perquè facin proves amb medicaments abans de les eleccions presidencials, previstes per al 3 de novembre.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA