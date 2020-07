Trump canvia el to i anuncia que la pandèmia “anirà a pitjor” als EUA

Quan Donald Trump mostra la seva versió més presidencial és que la realitat és massa crua com per jugar-hi. A mitjans de març, després de diversos dies qüestionant la gravetat de la situació, el president va oferir una roda de premsa de to ombrívol que va ser el preludi de les setmanes en què els Estats Units sumaven 2.000 morts diaris per coronavirus, amb la ciutat de Nova York com a epicentre de la pandèmia. Aquesta matinada, coincidint amb una jornada en què, gairebé dos mesos després, els Estats Units han superat de nou els 1.000 morts en 24 hores, Trump ha recuperat la seriositat d’aquell dia de març per advertir que vénen dies difícils.

"Desafortunadament és probable que vagi a pitjor abans que [la situació] millori", ha reconegut el president des de la sala de premsa de la Casa Blanca. És el mateix advertiment fet just abans que els Estats Units entrés, durant els mesos de març i abril, en els que semblaven els dies més durs de la pandèmia, amb gran part del país confinat. "És una cosa que no m'agrada dir, però és el que hi ha", s'ha resignat a reconèixer Donald Trump, que ha fet aquesta compareixença en solitari, sense la companyia dels experts en salut de la seva administració.

Estats com Florida i Texas, on es concentra part del nucli dur dels seus votants, lideren ara el nombre diari d’infeccions. Estats gestionats per governadors encoratjats i aplaudits per la Casa Blanca quan van prémer l’accelerador per reobrir l'activitat econòmica i que avui ofereixen xifres diàries de contagi que produeixen vertigen. Desenes d'hospitals ja no disposen de llits a les seves unitats de cures intensives. En els últims dies, els Estats Units han superat els 70.000 casos positius diaris, amb un global de gairebé 3.900.000 infeccions. Una xifra, a més, que els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties del país van advertir ahir que podria ser encara deu vegades superior.

La projecció per les pròximes setmanes es prou funesta com perquè el president, que havia convertit la mascareta en un element de guerra ideològica, passi ara a defensar-ne la seva utilització. "T’agradin o no les mascaretes, el cert és que tenen un impacte", ha reconegut, i fins i tot ha afegit que "jo m’hi estic acostumant". No obstant això, la nit anterior, durant un sopar amb donants de la seva campanya celebrada al seu hotel de Washington, no se la va posar mentre conversava amb alguns convidats.

Aferrat a la idea de la pròxima aparició d'una vacuna, que "arribarà abans del que ningú pugui creure possible", Donald Trump ha tornat a reiterar la falsedat que el seu país té una taxa de mortalitat pel Covid-19 menor "que gairebé qualsevol altre lloc del món ". D'acord amb les dades de la Universitat Johns Hopkins, els Estats Units és el tercer país en número de morts per cada 100.000 habitants.