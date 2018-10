Trump carrega contra la premsa arran dels paquets bomba

El president nord-americà, Donald Trump, ha respost a la crisi dels paquets bomba enviats dimecres contra la cadena CNN i importants representants demòcrates, inclosos Barack Obama i Hillary Clinton i el magnat Georges Soros, carregant contra el seu cap de turc habitual: la premsa. En un míting a Wisconsin en la recta final de les legislatives del 6 de novembre, Trump ha promès castigar l'autor dels enviaments però també ha atacat els mitjans, acusant-los de difondre "constantment notícies negatives i sovint atacs falsos". En unes declaracions considerades hipòcrites pels seus opositors, Trump ha dit que "els implicats en l'arena política han de deixar de tractar els oponents polítics com a personatges immorals", i que "ningú hauria de comparar els seus rivals amb malfactors històrics", ha assegurat.

En cap moment el president ha esmentat el nom dels destinataris dels paquets bomba, que no van causar ferits. Després que la seva seu a Nova York hagués de ser desallotjada pel paquet bomba, el president de la CNN, Jeff Zucker, havia criticat Trump per "no entendre que les paraules compten".

Excepte la carta a Soros, que va ser lliurada en mà a la bústia de la seva residència al nord de Nova York, i la de la CNN, que un missatger va portar als estudis de la cadena, la resta de paquets es van enviar per correu. Són sobres petits que contenien un tub negre d'uns deu centímetres amb cables i material explosiu a dins. L'FBI va confirmar que els paquets estaven activats i va desmentir que se n'hagués enviat cap a la Casa Blanca.

"Vivim moments turbulents", va declarar Hillary Clinton, que va reconèixer: "Com a nord-americana estic preocupada: és un moment de molta divisió i hem de fer tot el possible per tornar a unir el nostre país", va dir enmig d'una campanya fortament polaritzada.

En un article publicat al 'New York Times', Alexander Soros, fill del magnat hongarès (objecte sistemàtic de les crítiques dels sectors més conservadors), alertava que el discurs d'odi s'ha disparat des de la campanya electoral del 2016 que va portar Trump a la Casa Blanca. "Abans ens enfrontàvem a extremistes marginals, supremacistes i nacionalistes blancs que intentaven minar els fonaments de la democràcia. Però amb la campanya presidencial de Donald Trump les coses van empitjorar. Els supremacistes blancs i els antisemites, com David Duke, li van donar suport en campanya. Va sortir un geni de l'ampolla, que pot trigar a generar-se, i no es va limitar als Estats Units".

L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, va qualificar els enviaments d'acte de terrorisme "destinat a minar les llibertats".