Trump demana eliminar la ‘loteria de visats’

Donald Trump, des de la Casa Blanca, va demanar ahir al Congrés que eliminés el programa de visats per a immigrants de la diversitat -conegut com la loteria de visats -. I va atacar el líder de l’oposició demòcrata al Senat, Chuck Schumer, per idear als anys 90 aquest sistema que va “permetre l’entrada del terrorista” als Estats Units.

La seva reacció a l’atemptat de Nova York de dimarts va ser radicalment diferent de la que va tenir després del tiroteig massiu a Las Vegas, el 2 d’octubre passat. Trump va respondre llavors a l’assassinat de 58 persones amb una condemna solemne i una crida a la unitat. “Suposo que no és massa aviat per polititzar la tragèdia”, va respondre ahir, des del seu compte de Twitter, Schumer, senador de l’estat de Nova York.

La loteria de visats atorga la residència -i la possibilitat d’obtenir la ciutadania nord-americana- a 50.000 persones d’arreu del món cada any. Aquestes residències -a través de la famosa targeta verda- es concedeixen mitjançant una selecció aleatòria en països seleccionats per promoure immigració de països diferents. Cada any s’emeten un milió de targetes verdes i, per tant, la proporció que es dona pel sistema de loteriaés molt petita.

Els partidaris de més restriccions a la immigració afirmen que aquest programa porta gent al país que pren llocs de treball a nord-americans i fa temps que demanen que s’elimini. No són els únics, perquè fins i tot legisladors que defensen la immigració -com a font de riquesa- creuen que cal promoure l’entrada d’immigrants qualificats.

De fet, el senador d’Arizona, el republicà Jeff Flake, va recordar al president Trump, també a través de la xarxa Twitter, que tant ell com Schumer i sis senadors dels dos partits van intentar canviar aquest programa el 2013. El projecte de reforma migratòria va quedar encallat a la cambra baixa, que era controlada, com ara, pels republicans.

Sistema de mèrits

La legislació hauria introduït un sistema de mèrits a l’hora d’atorgar vises que tingués en compte diversos factors com la família, l’educació, el coneixement de l’anglès i les habilitats laborals de l’immigrant. Actualment, les persones que obtenen la residència a través de la loteria de visats només necessiten tenir un mínim d’educació secundària i dos anys d’experiència en una feina.

La llei que va crear el sistema de loteries va ser impulsada per Schumer i 31 legisladors més i va ser aprovada amb vots republicans. El Senat va aprovar la legislació per 89 vots a favor i 8 en contra, mentre que a la cambra baixa va rebre el sí de 264 congressistes i 118 s’hi van oposar.

Molt abans de l’atemptat, dos senadors republicans, Tom Cotton i David Perdue, ja van introduir un projecte de llei, que té el suport de Trump, per eliminar la loteria de visats i restringir més l’obtenció d’altres visats laborals. De moment, la seva legislació no té gaire consens, tot i que això podria canviar els pròxims dies.

Veto migratori

Trump va tornar a atacar els que per ser “políticament correctes” impedeixen tirar endavant mesures per “protegir els ciutadans” del país. “Acabo d’ordenar al departament de Seguretat Nacional que endureixi el nostre programa de vetos ja de per si extrem. Ser políticament correcte està bé, però no per això!”, va tuitejar poc després de l’atac.

A la reunió de l’endemà amb el seu govern va tornar a parlar de noves restriccions en matèria d’immigració, com l’eliminació del sistema de loteries de “la immigració en cadena” -un programa que permet l’entrada de familiars de residents.

Trump també va atacar indirectament els jutges que han bloquejat -un cop més- el seu veto migratori que impedeix l’entrada d’immigrants i de refugiats de cinc països de majoria musulmana -l’Iran, Líbia, Síria, el Iemen i Somàlia-. La prohibició també afecta Corea del Nord.

“Necessitem una justícia ràpida i forta. Més del que és ara, que és una broma. No m’estranya que passin aquestes coses”, va afirmar Trump. El seu polèmic veto migratori, però, no hauria evitat l’entrada del presumpte autor de l’atropellament massiu a Manhattan, un immigrant uzbek. Trump, preguntat pels periodistes, va assegurar que considerarà tancar el sospitós a la presó de Guantánamo, la base militar nord-americana a Cuba. Aquesta mesura no s’ha pres mai per a persones detingudes als EUA i podria ser contrària a la Constitució del país.