Trump vol més despesa militar i 18.000 milions per al mur fronterer amb Mèxic

Defensa i protecció de les fronteres són dues de les grans prioritats de Donald Trump. Així ho va deixar clar en la presentació del nou pressupost del govern dels Estats Units de 4,4 bilions de dòlars (3,58 bilions d’euros) per al 2019 -que comença l’1 d’octubre-. La seva proposta, que augmentarà el dèficit públic dels pròxims deus anys fins als 7,2 bilions de dòlars (5,9 bilions d’euros), suposa un gir de 180 graus en la política d’austeritat que tant va reivindicar el seu partit durant la presidència de Barack Obama.

Trump vol 716.000 milions de dòlars en despesa militar, 18.000 milions per al mur fronterer amb Mèxic, 5.000 milions per contractar més agents d’immigració, 200.000 milions en infraestructures i 13.000 milions per lluitar contra l’epidèmia d’opiacis.

Amb el pressupost, Trump va intentar recuperar la iniciativa política després d’una setmana caòtica per la reacció del seu govern als casos d’abusos de dos dels seus assessors. Dissabte passat el president nord-americà va empitjorar l’escàndol amb un tuit en què va lamentar “les vides destrossades” per acusacions sobre assetjament o violència domèstica que podrien ser falses. I, un cop més, no va mostrar cap simpatia per les víctimes.

Però el pressupost del president serà, molt probablement, ignorat -com també ho van ser els dels seus antecessors- ja que el Congrés és qui decideix els nivells de despesa pública. A més, demòcrates i republicans van adoptar un acord la setmana passada sobre la despesa pública per als pròxims dos anys que incrementava tant els fons militars com els socials.

Retallades socials

Trump aprova l’increment militar però voldria retallades de programes socials -com la sanitat pública per a gent gran i famílies amb pocs recursos- i d’ajuda exterior. Les retallades, segurament, no es portaran a terme, ja que els demòcrates i alguns republicans les bloquejaran.

El seu pla pressupostari també va revelar que l’any que ve no destinarà cap partida per a una nova missió lunar de la NASA. Trump va anunciar fa uns mesos amb molta pompa que una de les prioritats del seu govern era enviar astronautes altre cop a la Lluna. Però la missió no es durà a terme fins al 2024, quan acabi la seva presidència si aconsegueix ser reelegit en les eleccions del 2020.

Trump també va presentar ahir el seu pla d’infraestructures en una reunió amb representants de governs estatals i locals. El pla planteja utilitzar 200.000 milions de dòlars en fons federals per estimular 1,5 bilions de dòlars en obres públiques -carreteres, autopistes, ports i aeorports- en els pròxims 10 anys.

La proposta, com el seu pressupost, necessita el suport de l’oposició demòcrata. Però també la col·laboració de governs locals i del sector privat. La líder dels demòcrates a la cambra baixa, Nancy Pelosi, va criticar el pla perquè “trasllada la càrrega” pressupostària “a les ciutats i els estats”.

La millora de les infraestructures del país -moltes d’elles en condicions pèssimes-és una de les promeses electorals de Trump. I un dels temes en els quals podria aconseguir el suport de l’oposició. Tanmateix, el seu pla es queda curt segons els demòcrates, que ja han dit que volen més inversió pública.

Divendres Trump viatjarà a Orlando, Florida, per promocionar la seva proposta. La Casa Blanca també ha proposat eliminar o reduir els permisos necessaris per construir una infraestructura important. “Aquesta serà una gran setmana per a les infraestructures -va assegurar Trump en un tuit-. Després de gastar estúpidament 7.000 milions de dòlars al Pròxim Orient, ja és hora de començar a invertir en el nostre país”.

Més dèficit públic

El pressupost de Trump incrementarà el dèficit públic fins als 984.000 milions de dòlars, el doble del que va preveure fa un any. Alguns analistes econòmics afirmen que el seu govern, i el seu partit, han renunciat a un equilibri pressupostari en la pròxima dècada.

Els republicans van aprovar al desembre una reforma fiscal que ha retallat impostos a empreses i la majoria de nord-americans però també augmentarà en un bilió de dòlars el deute del país -que està per sobre dels 20 bilions. I, per altra banda, donen suport als increments de la despesa militar, que també afegiran més deute. A més, per obtenir aquest objectiu, han hagut d’acceptar un augment de despesa en programes socials que demanava l’oposició demòcrata.