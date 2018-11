Trump destitueix el fiscal general dels EUA, Jeff Sessions

El president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres el cessament del fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, després que el Partit Republicà hagi perdut la majoria a la Cambra de Representants a les eleccions legislatives d'aquest dimarts. Trump ha sigut molt crític amb Sessions els últims mesos perquè el fiscal general havia permès l'obertura d'una investigació independent sobre els possibles vincles de Trump amb Rússia durant la campanya presidencial del 2016.

Trump ha anunciat el cessament de Sessions a través de Twitter: "Estem encantats d'anunciar que Matthew G. Whitaker, cap de gabinet del fiscal general Jeff Sessions al departament de Justícia, es convertirà en el fiscal general en funcions dels Estats Units", ha escrit el president nord-americà a la xarxa social. I ha afegit: "Agraïm al fiscal general Jeff Sessions el seu servei i li desitgem que li vagi bé! Es nomenarà un substitut permanent més endavant".

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....