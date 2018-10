Trump vol eliminar la ciutadania per naixement als EUA

El president Donald Trump ha anunciat aquest dimarts que està preparant una ordre executiva per posar fi a la ciutadania com a dret de naixement als Estats Units, la seva última maniobra per captar l'atenció de cara a les eleccions legislatives de mig mandat, que són dimarts que ve, en una campanya en què ha volgut activar la seva base de votants antiimmigració.



"Som l'únic país del món on una persona entra i té un fill i el nadó es converteix en ciutadà dels Estats Units durant 85 anys, amb tots aquests beneficis", ha dit Trump durant una entrevista publicada aquest dimar ts. "És ridícul i s'ha d'acabar", ha dit.

No obstant, hi ha molts altres països, com el Canadà o Mèxic, que concedeixen una ciutadania automàtica com a dret de naixement, segons un estudi del Centre d'Estudis d'Immigració, una organització que dona suport a les polítiques restrictives en immigració i que sovint citen els assessors de Trump.



L'eliminació de la ciutadania com a dret per als fills d'immigrants que han entrat al país il·legalment era una idea que Trump va plantejar ja quan era candidat a la presidència, però no hi ha una clara indicació que pugui fer-ho de manera unilateral i que pugui superar els reptes legals que suposaria.



Aquest debat arriba just hores després que l'administració Trump anunciés que enviaria més de 5.000 efectius a la frontera del sud del país, amb Mèxic, com a part d'una ordre executiva, a uns dies que arribi la caravana de 2.000 immigrants procedents d'Hondures.