Trump exigeix al seu fiscal general la fi del Russiagate

El president dels Estats Units, Donald Trump, va tornar a atacar la investigació del Russiagate a la seva xarxa social favorita. Però aquest cop va anar una mica més lluny i en va demanar també la fi. En un tuit va exigir al seu fiscal general, Jeff Sessions, que doni per tancat un cas que, segons ell, és una “fraudulenta caça de bruixes”.

Trump va carregar per enèsima vegada contra el responsable de la investigació, el fiscal especial, Robert Mueller, i el seu equip. “Són una desgràcia per als Estats Units”, va escriure. El líder nord-americà va acusar Mueller, que és un votant republicà, de ser ostatge “d’un conflicte” d’interessos, tot i que no va precisar a què es referia. I va qualificar el grup d’investigadors de “17 demòcrates enfadats”.

Fa uns dies, el diari The New York Times va revelar que l’equip de Mueller estava examinant els missatges del president a Twitter per determinar si havia comès un delicte d’obstrucció a la justícia. La notícia no ha arronsat Trump, que manté el pols per perjudicar la credibilitat dels investigadors del cas Russiagate -que analitza tant la presumpta ingerència de Rússia a les presidencials del 2016 com una possible col·lusió entre el Kremlin i l’equip electoral del president.

Judici a l’excap de campanya del president

Els nous atacs de Trump contra el Russiagate arriben, precisament, l’endemà de l’inici del judici al seu excap de campanya, Paul Manafort. Està acusat de 18 càrrecs de frau bancari, evasió d’impostos i conspiració per algunes de les seves activitats de lobista -entre les quals, una feina de l’antic govern prorús d’Ucraïna.

La seva imputació va derivar de la investigació Russiagate, tot i que els càrrecs no estan relacionats amb l’exercici de Manafort com a cap de l’equip de Trump entre el març i l’agost del 2016. El judici ha aixecat molta expectació perquè és el primer de la polèmica investigació. Manafort, de 69 anys, s’ha declarat innocent.