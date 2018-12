Trump posa en risc els militars d'elit a l'Iraq publicant un vídeo a Twitter

Polèmica a Washington per la visita sorpresa de Donald Trump a la base militar nord-americana de l'Iraq. El president ha publicat al seu compte personal de Twitter un vídeo on apareix somrient i brindant per Nadal amb integrants d'un equip de la unitat de combat d'elit SEAL de l'exèrcit desplegats en aquest país, segons informa la revista 'Newsweek', que ha analitzat a fons les imatges i ho ha consultat amb experts militars en intel·ligència.

Segons la capçalera, el desplegament d'aquesta unitat militar d'elit nord-americana sempre es fa de manera encoberta, i les cares i identitats dels seus integrants no es revelen per motius de seguretat davant de l'amenaça que podria suposar per a les vides d'aquests militars. Però Trump, un apassionat de les xarxes socials, ha tirat pel dret i com a comandant suprem de les forces armades ha desclassificat a la pràctica informació considerada confidencial. La unitat militar és la mateixa que va abatre a la seva mansió d'Abbottabad el fundador d'Al-Qaida, Ossama bin Laden, el maig del 2011.

. @FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de desembre de 2018

Trump va voler fer una sorpresa a les tropes nord-americanes desplegades a Iraq i dimecres, acompanyat per la seva esposa, Melania Trump, es va traslladar fins a la base militar, on van compartir unes hores amb els militars, que no van dubtar a fer-se fotografies i vídeos amb la parella presidencial.

El reduït grup de periodistes que ha viatjat amb Trump a l'Iraq ha explicat que els detalls del viatge van estar sotmesos a embargament informatiu fins que el mandatari acabés el seu discurs davant un grup d'uns 100 militars, en la seva majoria membres d'equips d'operacions especials desplegats per a missions de combat a l'Iraq i Síria.

Després que l'avió presidencial Air Force One sortís de l'espai aeri iraquià amb Trump a bord, el president nord-americà va difondre al seu compte personal de Twitter un vídeo amb imatges de la visita.

Malcolm Nance, un exespecialista d'intel·ligència de la marina nord-americana amb experiència a l'Iraq, ha explicat a la revista 'Newsweek' que la difusió d'aquest vídeo suposa un incompliment dels procediments tradicionals que estableixen que cal salvaguardar les identitats dels membres de les forces especials nord-americanes, particularment quan estan desplegats en zones de combat. "La seguretat operativa és l'aspecte més important dels desplegaments de personal. Els noms reals, les cares, les identitats del personal implicat en operacions especials o activitats generalment es mantenen en secret en zona de combat", ha subratllat Nance.

"Revelar-los accidentalment, mitjançant una exposició extraordinària davant dels mitjans, fins i tot si es tracta del comandant en cap, suposaria un boom de propaganda si qualsevol d'aquests militars és detingut per un govern hostil o capturat per un grup terrorista. No podries negar qui ets i què fas", ha explicat l'expert en intel·ligència militar.



Preguntat sobre aquest tema per 'Newsweek', el Pentàgon ha remès a les explicacions que doni el departament de Comunicació de la Casa Blanca. La portaveu de l'administració Trump i el mateix president han atacat la cadena CNN per haver suggerit una hipotètica violació de la seguretat. També a través de Twitter, Trump ha insistit en la idea que es tracta de notícies falses i ha indicat que el seu va ser un gest de suport i agraïment cap a les tropes.

CNN & others within the Fake News Universe were going wild about my signing MAGA hats for our military in Iraq and Germany. If these brave young people ask me to sign their hat, I will sign. Can you imagine my saying NO? We brought or gave NO hats as the Fake News first reported! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de desembre de 2018

En canvi, un alt càrrec del Pentàgon que ha parlat amb la revista nord-americana en condició d'anonimat ha dit que el desplegament de forces especials, inclosos els SEAL, és un tema gairebé sempre catalogat com a classificat per protegir els integrants dels equips que actuen, "de manera encoberta o no", en conflictes en els quals estan implicats els Estats Units.