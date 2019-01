Trump ofereix protecció a migrants irregulars a canvi de fons per al mur

En un intent de sortir del seu propi cul-de-sac, el president nord-americà, Donald Trump, va tornar a utilitzar ahir l’escenari de la Casa Blanca per oferir als demòcrates una solució al shutdown pel mur. En un missatge televisat des de la sala de recepció diplomàtica, Trump va oferir protecció temporal per a dos col·lectius d’immigrants a canvi dels 5.700 milions de dòlars que reclama per finançar un mur que, en un canvi de la retòrica habitual, va reconèixer que no s’estendrà per tota la frontera entre els Estats Units i Mèxic.

L’oferta de Trump inclou una protecció de tres anys per als coneguts com a dreamers [somiadors], al voltant d’uns 700.000 immigrants que van arribar als Estats Units de manera irregular de bracet dels seus pares quan tenien menys de 16 anys i als quals l’administració Obama va protegir amb un programa conegut com a DACA (sigles en anglès d’Acció Diferida per als Arribats a la Infància). A més, el president també va estendre ahir la mà als immigrants l’estatus de protecció temporal (TPS) dels quals caducarà en els pròxims mesos, després que el seu govern els denegués la renovació. Es tracta d’unes 300.000 persones procedents del Salvador, Hondures i Haití, i que també podrien quedar-se als Estats Units.

La ironia és que va ser el mateix Donald Trump qui el setembre del 2017 va decidir posar fi al programa de protecció dels dreamers, que s’ha mantingut fins avui gràcies a la decisió de diversos jutges federals que van revocar la decisió de la Casa Blanca. El futur d’aquests immigrants, llevat que la política arribi a un acord, dependrà probablement del veredicte del Tribunal Suprem, que no està previst que arribi durant aquest curs judicial.

No és la primera vegada que Trump utilitza la carta del DACA per intentar aconseguir el finançament del mur amb Mèxic. Ara fa un any, quan va decretar el primer shutdown dels tres que s’han viscut durant la seva presidència, va exigir 25.000 milions de dòlars per al seu mur a canvi de comprometre’s a garantir que els beneficiaris del DACA poguessin iniciar un procés per obtenir la ciutadania nord-americana que duraria diversos anys. Una oferta enverinada, perquè incloïa acabar amb la immigració als Estats Units per motius de vincle familiar i exigia l’increment de les deportacions. Els mateixos dreamers ho van veure com un xantatge perquè podria portar a la deportació dels seus propis pares.

Més enllà d’una solució temporal per a aquests grups d’immigrants, Donald Trump va explicar ahir que el seu pla inclou finançament per assistència humanitària (800 milions de dòlars), detecció de drogues (805 milions de dòlars), el desplegament de 2.750 agents fronterers més i la incorporació de 75 nous jutges d’immigració. Igualment va explicar que els menors centreamericans que vulguin sol·licitar asil podran fer-ho des del seu país d’origen.

Rebuig demòcrata

Abans que Donald Trump parlés des de la Casa Blanca, l’oficina de la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, va emetre un comunicat en el qual va qualificar d’“insuficient” l’oferta del president i va tornar a sol·licitar la reobertura de l’administració abans d’asseure’s a negociar una solució sobre la seguretat fronterera. Pelosi defineix l’oferta del president com “un recull de diverses iniciatives rebutjades anteriorment, cadascuna de les quals és inacceptable”. Entre altres raons, explica el comunicat, perquè “no ofereix una solució permanent per als dreamers i els beneficiaris del TPS, als quals el país necessita i dona suport”.

El missatge de Donald Trump va arribar un dia abans que el tancament parcial del govern sumi ja trenta dies, i sigui el més llarg amb escreix de la història del país. Afecta 800.000 funcionaris i un nombre indeterminat de contractistes públics. Avui, a més, es compleixen dos anys de la presa de possessió de Trump com a president dels Estats Units.

Marxes a favor dels drets de les dones

Desenes de milers de persones es van manifestar ahir a Washington i 300 ciutats més dels EUA en l’anomenada Marxa de les Dones per protestar contra les polítiques de Donald Trump. Els organitzadors van fer una crida a iniciar una “onada de manifestacions” a tot el país, més enllà de les d’ahir, per mostrar el seu rebuig al president nord-americà.